​Preocupa gravemente la situación Jesús D Mez Madrid, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 13 de diciembre de 2019, 09:51 h (CET) Salvo a Podemos y a su jefe Pablo Iglesias, que son los grandes triunfadores, a la inmensa mayoría de los españoles incluidos los políticos, los empresarios, los banqueros y hasta muchos votantes socialistas, preocupa gravemente la situación a la que Pedro Sánchez puede llevar a España.



Una de las grandes carencias de nuestra democracia es, paradójicamente, la falta de democracia interna en los partidos políticos. Quien consigue alzarse con el liderazgo será el candidato y, a poco que le vaya bien en los comicios, ostentará todo el poder del partido, tendrá en su mano la confección de las listas, designará candidatos a alcaldías y presidencias autonómicas y, lo que es más preocupante, laminará a quienes mínimamente cuestionen sus decisiones o pongan en tela de juicio sus opiniones.



Los congresos y las primarias, no dejan de ser algo perfectamente controlado por el líder de turno - que raramente encontrará contestación- y las tan cacareadas consultas a las bases, son más bien una especie de circo, incluido el número de los payasos, que suele ser una especie de relleno entre domadores y contorsionistas.



Los llamados barones no escapan a ese control y, aunque en privado se desahoguen, en público permanecen sumisos al líder, unos por miedo y otros por precaución y callan o se justifican con declaraciones ambiguas y efervescentes que para nada sirven y en nada modifican la situación.











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​¿Qué hubiera pasado? Jaume Catalán Díaz, Barcelona ​La crisis universal de los sesenta Valentín Abelenda Carrillo, Barcelona ​La educación concertada es necesaria Juan García, Cáceres ​Volvemos a los totalitarismos socializantes Pedro García, Girona ¡Una peseta de amistad, por favor! Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza