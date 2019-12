Pudín de chocolate, cuesta varios céntimos y como sabe, bien que te quiero y bien, trueno de flan que es viento y engorda, da igual, es calorífico y mejor, mejor así, de esa forma extraña seré feliz. Alimenta, besa y no desespera, comes y deja de diluviar.



Y ahora, en serio, mejor no comer muchos, algo anda mal por desear tanto Pudín. Más y más y no debe ser esa la verdadera llave de la felicidad. Sino la prueba de la infelicidad casi total.