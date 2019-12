¿Cuáles son las conexiones de Boris Johnson y de Jeremy Corbyn con los iberoamericanos?

Once años antes de que los dos posibles primeros ministros se enfrentaron entre sí en dos debates en la TV, los tuvimos a ambos en un foro electoral ante cientos de iberoamericanos en el mayor coliseo deportivo que entonces había en el centro de Londres.



Estos representantes del conservadurismo y del laborismo se dieron cuenta de la tremenda importancia del voto de la gran masa de españoles, portugueses, latinoamericanos y luso-africanos, la cual podría ser decisiva para elegir al alcalde de la capital.

Corbyn y Johnson tienen muchos lazos con Iberoamérica. He estado a cargo de organizar varios eventos donde ambos se han dirigido a los hispano y luso hablantes de Londres y creo importante hacer conocer a nuestra comunidad y al mundo esa experiencia y lo que piensa y hace cada uno de ellos frente a los iberoamericanos.



Relaciones con el millón de iberoamericanos en UK





El primero nos envió una carta a lo que él llama la “comunidad hispano-lusa” donde explica que sus padres se conocieron defendiendo a la república en la guerra civil española y que él siempre ha defendido los derechos humanos en el mundo de habla española y portuguesa. Corbyn tiene 3 hijos anglo-chilenos y una esposa mexicana. Habla español relativamente bien. A inicios del siglo él fue premiado como el parlamentario que más apoyaba a los latinos en un carnaval que trajo a decenas de miles en Burgess park. En el año pasado él participó en 4 eventos que organizaron distintas embajadas y organizaciones latinas de UK dentro del periodo del Mes Amigo. Cada año él impulsa una conferencia sindical anual que se llama “Latinoamérica Adelante!”.



El segundo tuvo alrededor de media docena de reuniones con la comunidad iberoamericana cuando fue alcalde. Una de ellas antes 2 mil luso-hispanos en Elephant and Castle donde aceptó que nuestra comunidad participó en la fundación de Londres hace 2 milenios. Otra que fue una recepción que se dio en el penthouse de City Hall en honor a los bicentenarios hispanoamericanos donde él dijo que era el primer alcalde latinoamericano de Londres pues él fue concebido por sus padres en México y que nació en un hospital puertorriqueño en Nueva York y que su administración iba a reconocer a los latinoamericanos e iberoamericanos como ua categoría étnica en todos los formularios. Una luego en la Casa del senado donde ante 600 diplomáticos y dirigentes españoles, portugueses, hispanoamericanos, brasileños y luso-africanos se comprometió a apoyar un mes en el calendario oficial para reivindicar a toda esa gran comunidad.



Planteos ante los iberoamericanos





Johnson hace una década llegó a ser la autoridad más importante del país en demandar una amnistía a indocumentados, algo que él defendió incluso durante el referéndum 2016, aunque ahora no ha mencionado ello en esta campaña electoral donde, más bien, ha llamado a anular pronto el libre tránsito y a restringir la inmigración de quienes no son muy cualificados. Él hoy apela al voto de los luso-hispanos que han conseguido ciudadanía británica prometiendo que con su Brexit habrá menos competencia con mano de obra extranjera, más acuerdos de libre comercio con otras naciones y una política exterior más firme contra los gobiernos izquierdistas de Iberoamérica. Johnson busca una relación estrecha con la administración de Donald Trump con la cual propone ir construyendo un tratado bilateral de libre comercio y promover el capitalismo contra los experimentos “socialistas”.



Corbyn, por su parte, demanda que el derecho de voto en todas las elecciones se extienda a todos los inmigrantes residentes en UK, sin importar de qué nación provienen. No plantea mantener el libre tránsito ni quedarse en la UE sino renegociar un nuevo acuerdo con el bloque continental para mantener muchos elementos del mercado común y un referéndum confirmatorio para junio en el cual el primer ministro debería quedarse neutral para aplicar lo que el pueblo decida. Corbyn ha hecho varias críticas al presidente de Venezuela y su política exterior más se inclina en favor de gobiernos “moderados” de izquierda como los de México, España y Portugal. Acepta la posibilidad de renegociar el status de las posesiones británicas de Las Malvinas y Gibraltar y acabar con los bloqueos y sanciones a distintos gobiernos contestatarios en Latinoamérica y el resto del mundo.