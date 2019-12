Recambios para el automóvil: consejos para elegir bien, por Autospeed

Escoger los recambios adecuados es una cuestión vital para mantener el coche en perfectas condiciones, aunque no siempre parezca fácil o económico. Autospeed, líderes del sector de recambios para el automóvil, desvela las claves para elegir de manera óptima los recambios Muchos propietarios de vehículos sienten escalofríos cuando piden precio en el taller para los recambios de su coche. De hecho, hay piezas que pueden llegar a costar hasta 500 veces más de lo que cuesta al fabricante si se pregunta en un concesionario de la marca. Sin embargo, muchos consumidores no se conforman con esto, y cada vez hay más usuarios que buscan alternativas. En autospeed.es han elaborado una lista de consejos útiles para escoger los recambios que se necesitan sin que haya que sacrificar demasiado el presupuesto.

No escoger con prisa

Es difícil mantener la calma cuando se ha roto una pieza y es necesario cambiarla. Pero comprar con prisa nunca es una buena idea, ya que al final no se miran bien las características y se acaba eligiendo un recambio que podría ser mejor o incluso, poder encontrarlo más barato.

Por eso, lo primero que hay que hacer es tomarse el tiempo necesario para encontrar la mejor opción, en cuanto a calidad y precio. Encontrar el equilibrio entre estos dos factores no solo ayudará a tomar una buena decisión a corto plazo, sino que será mucho más ventajosa también con el paso del tiempo.

Si se compra deprisa y se monta algo de poca calidad, seguro que habrá que volver a cambiar la pieza en poco tiempo, con lo cual se gastará más dinero.

Recurrir siempre a sitios de confianza

Hay quien busca solo el precio más barato, y acude a sitios en los que no se ofrece ninguna garantía por los recambios que se compran. Un grave error que no solo puede acabar costando más dinero cuando la pieza se estropee, sino que también puede suponer un riesgo para la seguridad, dependiendo del tipo de recambio que se elija.

Los expertos del sector recomiendan no jugársela de esta manera y tratar con profesionales que respondan en caso de que haya algún inconveniente. En autospeed llevan 50 años trabajando en el mundo de los recambios para el automóvil, con los principales fabricantes. La única manera de garantizar que los repuestos son satisfactorios siempre.

Informarse de quién fabrica los componentes originales

Hay conductores que no se fían de elegir una pieza que no lleve el sello de la marca de su coche. Si embargo ignoran que gran cantidad de componentes no los hace el fabricante de automóviles, sino que los encarga a terceros para su fabricación en serie.

¿Qué supone esto a la hora de escoger recambios para el automóvil? Que se puede encontrar la misma pieza original, salvo porque no lleva la marca, si se sabe quién es el fabricante que se encarga de ello. El ahorro que se puede conseguir es bastante considerable, con la ventaja de no tener que renunciar a montar una pieza de calidad, ya que se trata de la misma pieza que lleva el vehículo de origen, salida de la misma fábrica que el resto. Solo que en lugar de llevarla a la planta de montaje se pone a disposición de quienes saben aprovechar la oportunidad.

Recambios de calidad al mejor precio online

Auto speed, además de contar con los mejores recambios para coche, ofrece la ventaja de poder comprar en línea, sin moverse de casa. Con garantía de calidad y un amplio surtido para cubrir todas las necesidades.

Además dispone de un sistema de pago seguro y la experiencia de décadas al servicio de la automoción, para proporcionar no solo los recambios, sino también el asesoramiento personalizado que se necesita cuando se quiere tomar una decisión tan importante como comprar repuestos para el automóvil.