HBO y YouTube, las apps en las que los menores españoles pasan más tiempo conectados según Qustodio Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 16:09 h (CET) Los menores españoles pasan una media de 41 minutos al día en HBO, seguida muy de cerca de YouTube con 38 minutos Aunque las aplicaciones llevan apenas 30 años en la vida de las personas, se debe admitir que se han convertido en una parte fundamental de la rutina diaria. De hecho, "casi el 70% del tiempo que le dedicamos al día al móvil, estamos utilizando alguna de ellas", según el Informe Ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 2018.

En la actualidad, existen apps de todo tipo: para leer el futuro a través de una imagen de la palma de la mano, para conocer los valores nutricionales de los alimentos solo con escanearlos… Sin embargo, si hay algo que han revolucionado desde la creación del Tetris o del famoso juego de Snake, ha sido el mundo del entretenimiento. No es algo casual, que los más pequeños pasen cada día más tiempo en ellas.

Conscientes de ello, desde Qustodio han elaborado un análisis para conocer las apps de entretenimiento más usadas, por tiempo de uso y por número de conexiones, de los menores españoles (4 a 18 años). En este sentido, la plataforma de streaming HBO se corona como la aplicación a la que dedican más tiempo los niños españoles con 41 minutos diarios de media, seguida muy de cerca de YouTube y su versión infantil YouTube Kids, ambas con 38 minutos al día.

Además, este análisis demuestra que la afición por ver series y películas en cualquier momento también ha llegado a los más pequeños. Y es que, 5 de las 8 apps más utilizadas por cantidad de tiempo son plataformas de streaming y contenidos a la carta: Mitele (36 minutos/día), Netflix (33 minutos), Movistar+ (33 minutos) y Disney Channel (26 minutos). El ranking lo completan las dos apps de YouTube y la plataforma de streaming de videojuegos Twitch con 10 minutos.

El streaming lidera en tiempo de uso y en número de conexiones

Si medimos la popularidad por número de sesiones abiertas YouTube es la plataforma líder seguida de Netflix y de YouTube Kids. De hecho, YouTube es la más popular en todos los rangos de edad analizados por Qustodio, aunque el uso de su versión para niños disminuye a medida que crecen.

Cabe destacar que servicios de streaming de pago como Netflix, Movistar+ o HBO aparecen entre las más populares en cuanto a número de conexiones en todos los rangos de edad. Es curioso ver cómo los patrones de uso por edad son muy similares entre niños y adolescentes. Es más, estas mismas apps, ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto, respectivamente, como las más utilizadas entre los niños de 4 a 6 años.

Por último, Qustodio también ha analizado la popularidad de estas apps de entretenimiento diferenciando entre niños y niñas. Aunque en la mayoría no se observan diferencias de género, sí que llama la atención que entre las aplicaciones favoritas para los niños se encuentran plataformas de streaming de videojuegos como Twitch o Mixer, mientras que ellas prefieren plataformas de series y películas como Disney Channel o Amazon Prime Video.

“Nuestra generación tenía que saber bien las horas de emisión para ver nuestros dibujos favoritos en la televisión, pero los niños de hoy en día lo tienen más fácil ya que solo tienen que pedir a sus padres la cuenta de Netflix o HBO para verlos cuándo, cómo y dónde quieran”, destaca María Guerrero, psicóloga experta de Qustodio. “Esta libertad puede hacer que pasen más tiempo del que deben o que visualicen contenido no apropiado para su edad, por lo que acompañarles en sus horas de entretenimiento y apoyarse de herramientas de gestión y control del tiempo como Qustodio son medidas fundamentales para garantizar su Bienestar Digital”.

