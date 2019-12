Qué visitar en Tánger por www.hoteltanger.net Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 15:57 h (CET) Se acercan las vacaciones navideñas, una gran época para coger una escapada o unos dias para visitar algún destino capaz de sorprender hasta al más excéptico, uno de esos destinos que sorprende es Tánger, la ciudad al norte de Marruecos que esconde mil misterios y sitios realmente impresionantes. Aquí están todas las cosas que no se pueden perder en la ciudad marroquí Tánger, uno de los lugares más emblemáticos del norte de marruecos, en los que se pueden encontrar auténticas maravillas en cada resquicio de la ciudad marroquí. Aquí están esos puntos imperdibles de la ciudad de Tánger.

La Kabsah

Encasillado en una de las colinas de la ciudad marroquí, el recinto de la Kabsah es uno de los más emblemáticos y con más magia de todo Tánger, es un recinto amurallado plagado de calles empinadas y sinuosas, donde se puede observar toda la magia de Marruecos en un espacio reducido. Allí se encuentran algunos de los hoteles y riads más exclusivos y suculentos de toda la ciudad. Además, una de esas puertas desemboca en una de las zonas más emblemáticas de toda la ciudad, se habla de la famosa Medina de Tánger. La zona de la medina es una espectacular zona que visitar porque con un marco incomparable es capaz de conducir de la zona de la kabsah, que son calles estrechas y sinuosas, a la zona más comercial y visitada de Tánger, como puede serlo la plaza del Pequeño Zoco con todos sus aledaños.

Cabo Espartel

Es una de las zonas que no se pueden pasar de largo si se visita la ciudad de Tánger, estando a escasos kilómetros de la ciudad en cuestión, se puede ver una zona natural que se ha convertido en uno de los balcones de predilección para turistas, ya que desde ahí se pueden observar las costas españolas, al lado de este cabo, se encuentra un faro que sin duda, es otro de los grandes atractivos por los que visitar este cabo.

Plaza del 9 de Abril

Es seguro que una de las zonas más visitadas por los turistas de la ciudad de Tánger, por el simple motivo de que es la zona más céntrica de la ciudad marroquí. Estando comunicada con la zona de la medina, da a cabo a la zona más comercial y concurrida de la ciudad, a escasos metros también está la famosa Iglesia Angelicana de St Andrews, una zona de obligada visita en Tánger, ya que es un edificio de arquitectura musulmana, pero que en su interior posee iconos cristianos e incluso alguno hebreo.

Playa y paseo marítimo

Es la otra zona de Tánger, desconectar de la Tánger más clásica es posible en la zona costera, alrededor de 5 kilómetros de playa con un puerto marítimo que está realmente interesante para visitar si se busca ver algo distinto en Tánger.

El antiguo barrio español

Es el rinconcito de la ciudad marroquí donde aún se respira un aire muy españolizado. En esta zona están edificios como el Instituto Cervantes o el Consulado Español, edificio de obligada visita en Tánger, ya que es uno de los más exclusivos y voluminosos de toda la capital. Aquí se hallan lujosas villas y recintos, y si sigues adelante, camino del Cabo Espartel, es donde está, rodeada de bosque y naturaleza, toda la zona de lujosas mansiones de Tánger.

Estas son, junto a muchas otras que seguro que se han quedado en el tintero, unas de las zonas más imperdibles de la ciudad marroquí de Tánger. Un lugar maravilloso en el que hacer turismo y disfrutad del mejor hospedaje en los mejores hoteles.

