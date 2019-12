La digitalización en el control horario como medida de sostenibilidad según asegura B+SAFE Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 15:25 h (CET) Las nuevas tecnologías y, especialmente, la digitalización de los negocios, ayudan a combatir el cambio climático Las nuevas tecnologías y, especialmente, la digitalización de los negocios, ayudan a combatir el cambio climático. El uso de Big Data, incorporación de internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial o la gamificación permiten a las empresas optimizar los recursos, automatizarlos y por lo tanto mejorar su eficiencia. Un ejemplo es la instalación de sistemas digitales para cumplir con la Ley de Control Horario, si todas las pymes de nuestro país optaran por las soluciones digitales en vez del método tradicional en plantillas de papel que muchas empresas siguen usando, evitarían la tala de 56 millones de árboles en España en los próximo cinco años.



“Paradójicamente -comentan desde B+Safe- la aplicación de la Ley de Control Horario ha supuesto una vuelta al papel en muchas empresas, que cada mes gastan millones de folios en la aplicación de esta norma, recogiendo los horarios diarios de cada empleado en un folio”.



Según B+Safe, en los seis primeros meses de aplicación de la “Ley de fichaje”, se han puesto 980 sanciones por importe total de algo más de 1,25 millones de euros. En su aplicación, se estima que las empresas de menos de 50 empleados utilizan más de 18.000 folios al año -10 árboles- y 72.000 folios las de más de 250 (36 árboles). “Teniendo en cuenta que en España hay más de 1.5 millones de pymes -indica Azcona- en los próximo cinco años consumiremos en papel el equivalente a 56 millones de árboles, un 30% de la superficie que ocupa España”.



Control de Fichaje biométrico

Se estima que el departamento de recursos humanos invierte una media de seis horas a la semana para elaborar las nóminas y gestionar los períodos de vacaciones. Además, el exceso de burocracia supuso en 2018 a las pymes un gasto extra de 20.000 millones de euros.

Actualmente, un pequeño porcentaje del trabajo en España está automatizado y más de la mitad de las empresas contemplan en su estrategia la digitalización de los sistemas de recursos humanos. Además, gracias al uso de sistemas digitales de documentación se puede automatizar, mediante un software, la clasificación y referenciación de los documentos, los flujos de trabajo y reducir o eliminar el archivado físico, no sólo en el control horario.

Porcentualmente, las pymes son las que más han aumentado los planes para la digitalización, pasando del 17% de 2017 al 34% de 2018. En el caso de los profesionales y pequeñas empresas el incremento ha pasado del 8% al 22%.

En el caso de la Agencia Tributaria, la firma biométrica permite a las empresas gestionar de forma electrónica toda la documentación que requiere firma manuscrita evitando tener que digitalizarlos y acelerando su trabajo. Muchas grandes empresas ya habían dado este paso, además, la digitalización no revierte solo en términos de reputación corporativa sino que tiene un impacto directo al negocio, ya que el 76%de los consumidores espera que las marcas adquieran un compromiso ecológico.

