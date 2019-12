Es posible conseguir un hogar en armonía según Laocoonte Comunicae

jueves, 12 de diciembre de 2019, 11:48 h (CET) No poner el espejo frente al baño o evitar zonas sin vida son algunos de los consejos Cada vez son más quienes buscan un hogar que se adapte al Feng Shui. Mediante esta práctica es posible mantener de forma armónica la energía que se encuentra presente. Se trata de un proceso lento que consiste en expandir la esencia de los individuos que vivan en el propio lugar.

Empresas especializadas en ello como Laocoonte hablan de la necesidad de realizar algunos cambios esenciales. El hecho de poder ver la puerta desde el sofá, por ejemplo, dará una mayor seguridad ante la entrada de desconocidos. En el caso de la cama, estos especialistas en interiorismo en Córdoba establecen el carácter negativo de tener el cabecero de la cama a espaldas de la puerta.

También los huecos que no se encuentran decorados o están en desuso habrá que establecer medidas basadas en la colocación de elementos que llamen la atención. Algunos de los más comunes son lámparas, jarrones, cuadros o cualquier tipo de elemento que produzca buenas sensaciones.

Otro de los aspectos a tener en cuenta según los especialistas en interiorismo en Córdoba habrá que revisar aquellos armarios y demás lugares donde se almacenan algún tipo de bien. La limpieza de los mismos hará que tengas mucho más espacio y evitará crear obstáculos mediante objetos que no se utilizan.

Todo ello siempre creando un espacio en el que se encuentren los cinco elementos básicos; metal, agua, madera, fuego y tierra. Estos mantienen unos colores y texturas específicos que darán un toque de combinaciones de lo más interesantes.

Teniendo en cuenta algunos detalles como en el caso de los espejos. Ya que el objetivo será que reflejen lugares con encanto de la casa. Ponerlos frente al inodoro o el baño es todo un error.

