Según la CNMC no deberá ser obligatorio acudir a ocho clases obligatorias en autoescuelas

jueves, 12 de diciembre de 2019, 11:29 h (CET) La Comisión considera que esta propuesta perjudica a aquellos negocios de carácter online Hace unas semanas la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) afirmó su negativa ante la obligatoriedad de acudir de forma presencial a ocho horas de clases sobre la concienciación a la conducción que quería imponer la Dirección General de Tráfico. En este caso la CNMC consideraba que favorecía en gran medida a las autoescuelas con lugar físico frente a aquellas que realizan la formación de forma online.

En su informe, recomienda al Ministerio del Interior que valore algunas otras formas de realización de este tipo de información. Ya que en ningún momento ponen en cuestión la necesidad de concienciar a los nuevos conductores, sino la necesidad de que tenga que hacerse de forma presencial.

Acudir a una autoescuela en Sevilla es cada vez mucho más fácil. Las múltiples posibilidades que ofrece a día de hoy este tipo de negocios hace posible que recibas dicha formación tanto en un aula como desde casa.

Esto hace posible la adaptación a las necesidades de los alumnos. Algunas como la Autoescuela Ciudad Jardín incorporan medios online para poder llevar a cabo la realización de los test y la revisión de los mismos desde cualquier lugar.

Gracias a la actualización de las nuevas tecnologías en este ámbito es posible avanzar de forma rápida y conseguir el permiso de conducir en ciudades de forma mucho más cómoda.

Dentro de este informe la CNMC ha destacado cuatro detalles en cuanto a estas clases presenciales. En primer lugar ha de estar realizada para poder tener el carnet, así como también tiene que ser realizada de forma presencial y en una autoescuela. A ello se debe de unir que hay que presentar obligatoriamente esta formación para poder realizar la parte teórica.

“Yo realizo mis test desde casa por motivos laborales, lo cierto es que no sé de donde sacaría el tiempo para ir a esas ocho clases obligatorias”, afirmó Antonio Sánchez, un alumno de autoescuela en Sevilla.

Esta propuesta ha generado todo un debate dentro del ámbito de la formación en conducción. La incapacidad de acceder a este tipo de clases y las consecuencias negativas ante los negocios online están en el foco del debate.

