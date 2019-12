GoFundMe: el hilo digital de la solidaridad

Diciembre es sinónimo de “dar, ayudar y compartir”. El periodo navideño es la época de la solidaridad por antonomasia. Sin embargo, un informe anual realizado GoFundMe, "Year in Giving", publicado esta semana demuestra que la solidaridad no atiende necesariamente a las fechas más señaladas del calendario.



Los números hablan por sí solos: desde su creación en 2010, se han llevado a cabo cerca de 120 millones de donaciones a través de la plataforma, que ha recaudado más de 8 mil millones de euros destinados a ayudar a personas, causas y organizaciones. Unos datos que demuestran que plataformas como Gofundme son el hilo digital que une el espíritu solidario de personas normales con la ayuda material a quien lo necesita.



En concreto este año, en España, Las Palmas, Tarragona y Madrid son las ciudades más generosas. Y la categoría “voluntariado” la que ha experimentado mayor crecimiento. Un claro ejemplo de ello son muchas de las campañas creadas durante el periodo navideño, un elenco al que se puede acceder a través de esta página: https://es.gofundme.com/c/act/navidad



Un regalo navideño para los más pequeños de Moria

“Bahora tiene 9 años, se quedó ciega con tan solo un año y medio. Su hermano se llama Beni, tiene 5 años, es ciego de nacimiento y tiene una discapacidad cerebral. Llegaron hace menos de una semana junto con sus padres al campamento de Moria tras cinco duros meses. Consiguieron llegar sanos y salvos a Lesbos tras cruzar el peligroso y frío mar Egeo”. Bahora y Beni forman parte de los alrededor de 4000 niños que viven en el campamento de refugiado de Moria en Grecia, el mayor centro de recepción del continente europeo.



Allí, casi 20 mil personas pasan los días hacinados en pequeñas tiendas de campaña combatiendo el frío, la insalubridad y la incertidumbre de no saber qué va a pasar con su futuro. A pesar de ello, aún hay niños que sonríen, juegan y bailan cuando sienten música o algún voluntario les regala un juguete. Precisamente ese es el motivo que ha llevado a la ONG Light Without Borders a lanzar un crowdfunding estas navidades (https://bit.ly/33YyLM9): brindarle a los más refugiados más pequeños unas navidades diferentes para que se evadan de la situación que les ha tocado vivir por azar y de la que no son culpables.



“Muchos de estos niños lo han perdido todo: su hogar, familiares, y preocupados por un futuro incierto“, advierte la fundadora de la ong, Luz Carmona. Por ello, juguetes, material escolar, muñecas, peluches y calcetines...allí cobran un valor aún más especial. Y la oenegé, especializada en atención oftalmológica, está moviendo cielo y tierra para que este año Papá Noel llegue a la isla griega cargado de regalos para que los más pequeños “se sientan queridos y no pierdan su inocencia”. Pero para ello necesitan ayuda.



Gofundme es el lado generoso de Internet. Un click que cambia la realidad de una persona a miles de kilómetros, o en el apartamento de al lado. Un regalo que hace sonreír a un niño en un campamento de refugiados. Unos lápices de colores con los que mostrar lo que no entienden las palabras. La ayuda para costear una cura médica. La organización de un campamento de verano para niños con discapacidad o simplemente, la recolección de semillas para luchar contra el cambio climático. Pequeños gestos espontáneos motivados por las ganas de ayudar a quien lo necesita, que demuestran que, a pesar de que Diciembre es sinónimo de “dar, ayudar y compartir, la solidaridad existe en cualquier época del año.