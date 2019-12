​Iluminación con tiras led, nueva tendencia para decoradores

El ambiente de un hogar se determina en gran medida por su iluminación, las luces tenues nos hacen sentir relajados y hacen nuestros espacios acogedores, las zonas más iluminadas cobran vida, mientras que las zonas oscuras pasan más desapercibidas. Así pues, la luz es parte importante del éxito de la decoración de una casa.



Tanto como se cuidan los detalles y cada mueble que se incorpora al salón, también se debe cuidar el uso de la luz. La tendencia más novedosa, actualmente, es el uso de tiras led para decoración, porque son sencillas de instalar, son duraderas, de bajo consumo y no son costosas.



Las tiras led pueden ser adaptadas para resaltar cualquier espacio de casa o de la oficina, con una simplicidad increíble, pero la diferencia posterior a su instalación es notable. Este tipo de luz en habitaciones, cocina o salones, dará una impresión de que se cuidó cada detalle y que la decoración fue pensada.



Uso de las tiras led Las tiras led pueden ser usadas como iluminación principal de un ambiente, o como iluminación complementaria, sólo para resaltar un espacio. Vienen a desplazar esos inmensos tubos de luz que se utilizaban anteriormente, que podían resultar poco delicados. También se pueden utilizar en piscinas y fuentes de agua, por su bajo riesgo.



Los jardines y las terrazas son otros espacios que quedan muy bien iluminados con tiras led, sobre todo para dar un ambiente diferente en horas de noche. También les dan un buen efecto a los espejos, así como a los alrededores de las mesas de cocina, para darle mayor funcionalidad.



En los espacios de trabajo también es bienvenida la iluminación con tiras led, pues aporta, no sólo sofisticación, sino un beneficio para quienes desarrollan tareas que requieren amplia capacidad visual. En estos casos la luz lo es todo.



Una inversión sostenible Uno de los aspectos a favor en el uso de las tiras led, es que generalmente este tipo de iluminación, por ser de nueva tecnología, es de bajo consumo, con lo cual, no tendrás que pagar más por tus nuevas instalaciones. Algunas personas se limitan a la hora de iluminar de más, por temor a elevar los recibos de electricidad, pero este no es un riesgo si se usa iluminación led.



La luz que transmite esta tecnología es fría y de bajo consumo, lo cual no genera mayores incrementos en las facturas de electricidad, por más tiempo que puedan estar encendidas. Otro punto a favor es que las tiras led no son costosas, son bastante accesibles a cualquier presupuesto.



Iluminación sostenible El futuro de la iluminación se plantea hacia el uso total de la tecnología led, para que pueda ser sostenible, pues es una de las pocas que colabora con la disminución del impacto ambiental. De hecho, existe una campaña mundial para que las grandes ciudades pasen todos sus sistemas de iluminación a led.



Si las grandes avenidas del mundo cambian de una iluminación tradicional a una exclusivamente de led, la diferencia en consumo sería abismal, y, lógicamente, el impacto ambiental se reduciría considerablemente.