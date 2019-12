​Grandes vueltas ciclistas 2020: Fechas y recorridos Aunque el recorrido de la Vuelta a España 2020 no se presentará oficialmente hasta el 17 de diciembre en Madrid, ya conocemos algunos detalles importantes de la gran carrera española Redacción Siglo XXI

jueves, 12 de diciembre de 2019, 10:03 h (CET) Mucha montaña y emociones fuertes. Esto es lo que espera a los aficionados al ciclismo en las grandes vueltas de 2020. Aunque no tenemos aún toda la información completa de las 3 grandes vueltas, ya que la Vuelta a España 2020 se presentará oficialmente el próximo 17 de diciembre en Madrid, sí que nos podemos hacer una idea bastante aproximada del recorrido y el perfil de las etapas.



Tour de Francia 2020: Etapas escarpadas sin contrarreloj llana El recorrido de la próxima edición del Tour de Francia destacará por su perfil montañoso, con etapas de media montaña desde la segunda semana y la etapa reina el día anterior a la llegada a los Campos Elíseos. Además de esa cronoescalada final a la Planche des Belles Filles, que se antoja decisiva para la clasificación final por el maillot amarillo, el otro titular de este Tour 2020 es la ausencia de una contrarreloj llana. Ni individual ni por equipos. Parece, por tanto, un gran recorrido para el defensor del maillot, el colombiano Egan Bernal. ¿Podrán otros aspirantes competir con este perfil tan agresivo de montaña?



Tour de Francia | Del 27 de junio al 19 de julio de 2020 Salida desde Hungría y salto a Sicilia en el Giro de Italia 2020 El Giro de Italia ha presentado para 2020 un recorrido que mantiene, en general, la esencia de la carrera. En contraste con la Grande Boucle, la gran carrera ciclista italiana presenta 3 contrarrelojes individuales, una corta en la etapa de salida en Budapest y otra al final, en la última etapa en Milán. En medio, 2 etapas más por territorio húngaro, el salto a Sicilia y la subida al Etna en la primera semana y una semana final exigente y dura, con la etapa de Madonna di Campiglio o la de Sestriere. A nivel de ciclistas, destaca la participación por primera vez de todo un clásico como Peter Sagan.



Giro de Italia | Del 9 al 31 de mayo de 2020



Vuelta a España 2020: Vuelve el Angliru y se sube el Tourmalet Aunque el recorrido de la Vuelta a España 2020 no se presentará oficialmente hasta el 17 de diciembre en Madrid, ya conocemos algunos detalles importantes de la gran carrera española. Por ejemplo, que partirá desde Utrecht en los países bajos el 14 de agosto de 2020 y que la podremos disfrutar íntegramente por Teledeporte de RTVE. Esta 75ª edición de la Vuelta contará, además de la salida, con 2 etapas más en suelo neerlandés y con un final en alto en uno de los puertos más míticos de otra de las grandes carreras: el Tourmalet. Otro puerto que vuelve, según ha adelantado la prensa especializada es el Angliru, cima asturiana que ha conocido grandes tardes de ciclismo y cuyas duras rampas volverán a ser protagonistas en la Vuelta a España 2020.



Vuelta a España | Del 14 de agosto al 6 de septiembre de 2020



Apostar en las grandes vueltas: Añade emoción al ciclismo Si bien a día de hoy se hace complicado hacer pronósticos sobre lo que puede pasar en las grandes vueltas ciclistas de 2020, algunas casas de apuestas ya nos permiten ver las posibilidades de algunos corredores. Por ejemplo, en lo que al Tour de Francia 2020 se refiere, el favorito en una casa española es Egan Bernal, con una cuota de 3.45 al triunfo final, por los 4.85 que se paga por la victoria de Fromme o los 6.50 de que sea Dumoulin quien porte el maillot amarillo en París. ¿Te interesa ir conociendo quienes son los favoritos en las grandes vueltas ciclistas? No te pierdas la información más actualizada en casas-de-apuestas-deportivas.net.

