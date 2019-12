Entrevista con Enrique San Francisco y Miki D'kai

El actor Enrique San Francisco y el humorista Miki D’Kai están interpretando la comedia “Pesadilla en la Comedia” en el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid desde el pasado seis de diciembre, y los todos viernes y sábados a las 23,10 horas hasta el 18 de enero. Se trata de una obra en la que los espectadores no cesan de reír desde el primer al último minuto.



Y para hablar de esta obra quedé con ambos, un día cualquiera a las 19 horas, para tener una conversación telefónica a tres bandas aprovechando las maravillas que hoy se pueden hacer gracias a la técnica, como si estuviéramos tomando un café en cualquier lugar céntrico, conocido y cómodo de Madrid, como el Gijón o el antiguo Chicote.



Miki vive en Valencia e iba a conectar desde la ciudad de la luz y de las flores, y la Ford, como cantaba Joan Monleón.



Miki lo haría desde Madrid y yo estaba en un pequeño pueblo de montaña a 50 kilómetros de Barcelona.

A las 19 horas suena el teléfono: “Hola, Teresa, soy Miki, Enrique lleva retraso, ¿cómo quieres hacerlo?, ¿esperamos?”, le propuse comenzar a charlar con él, y cuando Enrique estuviera libre nos conectara: “Bien, espera un minuto, se lo digo y hablamos tú y yo y él cuando llegue, se engancha a la conversación”. Perfecto.



Le digo a Miki que tiene un apellido muy original: “Mi nombre es Miguel Ángel y, artísticamente he decidió ser Miki D’Kai porqué soy de Cádiz, y este Kai viene a ser nuestra manera de llamar a Cádiz. No me costó mucho elegir el nombre” Enrique San Francisco y él estuvieron dos años trabajando con la obra “La Penúltima” pero su historia es más larga y Miki me da más detalles: “Llevamos cuatro años juntos porque antes de “La Penúltima” hemos hecho otras cosas en los escenarios, yo soy cómico y él actor, Enrique me vio en Comedy Paramount haciendo monólogos, le sorprendí mucho, vino a hablar conmigo y, como para mí Enrique es un referente en el mundo del espectáculo, enseguida tuvimos mucho feeling. Somos muy diferentes pero nos llevamos muy bien, en el escenario nos comprendemos a las mil maravillas. Enrique tiene mucha más experiencia, yo soy un cómico llegado últimamente pero llevo años trabajando mucho y este potencial a Enrique le viene bien, somos el ying y el yang, el día y la noche, le tengo mucho cariño, mucho respeto por lo que es”



Hablamos de todo lo que ha hecho Enrique San Francisco en teatro, televisión, cine, y en la vida, todo un referente de pleno derecho al que todos, alguna vez, hemos visto en alguna de sus diferentes facetas.



La brecha generacional es importante, pero para Miki, al menos, es un hecho positivo: “Nos llevamos treinta años, pero está bien, no cambia nada, Enrique tiene su personalidad y yo la mía y los dos estamos bien tanto en nuestro trato personal como en el escenarios”



Han bautizado esta obra como “Pesadilla en la cocina”, nombre que recuerda a un popular chef y al programa que presenta. “Antes de ponerle este nombre teníamos otro más familiar, porque con Enrique nos parecemos, tenemos el pelo claro, yo tengo unos kilos de más, pero somos un poco como aquella película “Vaya par de gemelos”. Tenía registrado este nombre de hace tiempo. “Pesadilla en la Comedia” es un juego de palabras. La obra es anterior al programa de Chicote. Si un día alguien viniera a decirnos algo por el nombre le podría contestar y enseñar papeles que demuestran que hace cuatro años que lo registré”

Enrique aún no se ha conectado, ¿dónde andará?



Hablamos de la obra: “Es una obra teatral monologuizada, tiene muchas partes en que estamos juntos que el público agradece mucho, hay mucha interacción entre nosotros sobre el escenario. Represento al chef de un restaurante al que acude un crítico muy “friki”, este es el papel que representa Enrique, mientras le voy mostrando mis platos hablamos de diversas historias, entre ellas de la prohibición de fumar en los restaurantes, en un momento dado Enrique sale a fumar a la calle, pero entra rápidamente porque en la calle también le regañan por fumar.”



Imagino que improvisarán mucho y que la obra de la noche del estreno con la que podemos ver hoy tendrá algunas diferencias “Tenemos un margen de cinco o diez minutos de improvisación- explica Miki- pero la base del guión siempre es la misma. Nos hacemos alguna que otra “putadilla”, le cambio el plato y no se lo digo, tenemos un mecanismo que nos permite reírnos de nosotros mismos, lo que nos da libertad para adaptar el guión, del guión original tal vez tan sólo quede un 30%” Pero todo esto siempre sobre una buena base teatral, me gusta hacer bien las cosas”



Enrique no llama, y seguimos hablando con Miki.



Las 23,10 me parece una hora un poco tardía para comenzar la función, pero siempre hay alguna razón para todas las cosas, y Miki lo explica perfectamente “Es una hora un poquillo golfa. Ahora, en Madrid, todos los espectáculos relacionados con comedia, los monólogos, se hacen tarde, nos ofrecieron a las 21 horas o a las 23 horas y le dije a Enrique que a las 23 horas, es la mejor hora, la gente que viene a la comedia es preferible que venga contra más tarde mejor, ya han cenado, ya se han tomado una copita o dos, creo que es mejor así”



Tal vez, por el nombre de la obra, algún programa televisivo relacionado con la gastronomía y sus concursos les pueden servir para ironizar sobre los mismos. “Puede que se enfaden un poco, tanto Enrique como yo decimos las cosas claras, la gente quiere escuchar verdades, no quiere escuchar medias tintas, los andaluces tenemos la habilidad de decir las cosas y caer bien, decimos las cosas como son pero parecen graciosas, y Enrique tiene la habilidad de caer muy bien con las sutilezas y la ironía que usa hablamos de todo, y no es que ahora vayamos a reivindicar nada. Enrique habla de la televisión tal y como está ahora, cómo es el trabajo de los actores, él siempre ha dicho lo que ha pensado y no va a cambiar ahora con la edad que tiene y a mí me gusta hablar claro”.



Hablamos de cocina, de los concursos de televisión y de los platos que se cocina en esos concursos y estamos de acuerdo en opinar que en la mayoría de las casas españolas jamás se ha comido cómo lo hacen en los concursos de televisión: “Nunca he visto en casa de los míos esas esferificaciones o esas cocciones, en los platos que muestro a Enrique ridiculizamos la cocina que vemos en televisión. El otro día vi en Masterchef espuma de algas de no sé qué, nunca lo he visto en nuestras cocinas familiares, en casa nunca, ni en ninguna casa que frecuento, al final de la obra es una bacanal en donde ni Enrique es el crítico ni yo el chef, acabamos como en una locura”



Dicen que la gente ríe con este cocinado especial, plato de buen gusto y primera, y me lo esclarece Miki: “El público ríe desde el minuto uno hasta el final, lo garantizo. A partir de ahora vamos a estar más rato juntos en el escenario, los monólogos a cada uno nos salen bien, pero queremos hacer algo más teatral con esta obra, algo diferente, que se vea que nos lo hemos trabajado, para que la gente no se aburra en ningún momento”



Miki se dedica al mundo del espectáculo por casualidad, un amigo que tocaba en un conjunto le invitó un día a que fuera con ellos a explicar chistes, y fue así como empezó en este mundo, dejó de hacer de carnicero y hasta el día de hoy “Fue una casualidad, después del primer día seguí con el grupo y cuando los contrataban les pedían que me invitaran a mí y así fue como conocí a gente de este mundo y en menos de un año ya estaba en el Club de la Comedia. Tengo tres hijas y mujer, también trabaja, ella tiene el cielo ganado y yo trabajo siempre de forma legal, cuando se trabaja así, también pagamos mucho porque me gusta que todo se haga de manera legal, cada vez se paga más, especialmente los autónomos, pero no me quejo, no puedo quejarme, estoy contento y todo va bien”



La relación ente Miki y Enrique es buena, pero ¿puede durar toda la vida? “Enrique es una persona maravillosa y a mí no me gustan los problemas, ni vivirlos ni generarlos, los dos pensamos lo mismo, queremos ser felices y hacer lo que nos gusta y entre nosotros hay un respeto mutuo. Enrique respeta mucho al compañero, podría haber sido cabeza de cartel, pero estamos los dos al mismo nivel, vamos en el mismo tren, al mismo hotel, Enrique lo ha querido así. En esta profesión de repente hay gente con mucho ego y él podría, con toda su trayectoria haber pedido ser la cabeza del cartel, pues no, Enrique no da importancia a esas cosas, es una gran persona, un buen compañero, un excelente amigo



Enrique, supongo, estará en alguna parte de Madrid desde donde no puede llamar, llevamos veinte minutos de charla y no me quedará tiempo para hablar con San Francisco como tarde en aparecer.



Miki es un hombre feliz, le gusta estar gordo, lo ha dicho, y también ha asegurado que tener colesterol forma parte de su vida, nos aclara esa situación: “Digo que estoy gordo y soy feliz, sí, tuve colesterol, ya no, he perdido cuarenta kilos a base de comer sano y haciendo deporte, precisamente para vivir feliz más años”



Riiiiiiing, Riiiing, llama Enrique



“Tere, hola buenas tardes, he tenido que parar en doble fila porque voy conduciendo y no he encontrado otro lugar, dime lo que quieras, pero dímelo ya porque estoy aquí mal aparcado, pero dime, corazón”.



Enrique, súper amable, súper preocupado, las circunstancias adversas para él y para todos los que estamos al teléfono. Le pregunto: ¿Es esta es la gran obra de tu vida?:



“No hija, no. La gran obra de mi vida no la he hecho, creo que no la voy a hacer nunca, “Pesadilla en la Comedia” es una obra en la que tengo mucha ilusión y espero que la gente venga a vernos, al final es una gamberrada, vamos a ver si hay suerte, con Miki estoy muy contento y él conmigo parece que también”



Le comento que Miki dice que en el escenario tienen mucho “feeling”



“Si, esto es muy importante, sobre todo a la hora de interactuar con él, aparte de los monólogos que hacemos cada uno, pero a la hora de estar juntos los dos es mejor que tengas buena química”



Se pone a hablar con alguien,



¿Enrique, con quién hablas?



“Con los guardias, es que estoy aquí en doble fila, no podía hacer otra cosa, hoy me has pillado con el tráfico en Madrid y es difícil hacer una entrevista, mi amor, pero dime.”



Miki me ha contado muchas cosas, ¿las das por buenas?, el guardia te va a multar.



“Me va a multar igual ahora se ha dado la vuelta, no tienes ni idea de cómo está Madrid, todos los días igual, con las fiestas y los del Clima, es terrible. Muchas gracias”. Amabilidad la de Enrique a pesar de los pesares, cuando estás en medio de un atropello como el suyo, se le agradece el querer estar, es como si me hubiera explicado su vida, interesante, debe ser.



Enrique y Miki una pareja como Stan Laurel y Oliver Hardy, como Tony Curtis y Jack Lemmon, como Cleopatra y Marco Antonio, El Cid y Doña Jimena, John Lennon y Yoko Ono, Bonnie and Clyde, Frank Sinatra y Ava Gardner y Don Quijote y Dulcinea.

Viajaré de la montaña a la ciudad para verles, imposible perdérmelos.