Expogema celebra su cuarta edición

jueves, 12 de diciembre de 2019, 06:01 h (CET) El Instituto Gemológico Español (IGE) vuelve a acercar la Gemología a todos los públicos con la feria ExpoGema, los días 14 y 15 de diciembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía El Instituto Gemológico Español (IGE) impulsa un año más ExpoGema, un mercadillo de gemas y joyas abierto al público en general que sirve como punto de encuentro entre comerciantes de gemas, minerales gemológicos y joyería con gemas; profesionales; coleccionistas; aficionados y curiosos. Los visitantes podrán encontrar piezas de todo tipo, procedentes tanto de la Península Ibérica como de otras partes del mundo, a precios muy asequibles.

“Cuando se habla de Gemología se suele pensar en diamantes. Pero, aunque sea de las gemas más deseadas, no es la única que existe; hay centenares catalogadas, con un rango de precios y calidades muy amplio. Queremos demostrar que la Gemología es una ciencia accesible; no tiene por qué ser elitista”, comenta Benjamín Calvo, Presidente del IGE.

La feria, que tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre en el Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón de Madrid, dependiente de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y situado en la calle Ríos Rosas 21, resulta un momento idóneo para encontrar regalos navideños originales y espectaculares. Los visitantes podrán acceder de forma gratuita y participar en el sorteo de una gema: una esfalerita cántabra, tallada por el renombrado gemólogo y lapidador de gemas Egor Gavrilenko, también director del Laboratorio de Análisis y Certificación del IGE.

De forma paralela, tendrá lugar la exposición temporal Gemas del Mundo en la Biblioteca Histórica del Museo. La segunda edición de esta muestra temática trasladará a África para conocer los minerales gemológicos de este continente a través de una cuidada selección, acompañada de las explicaciones de los guías acerca de sus características principales, singularidades y zonas de explotación.

El IGE impartirá también diversos talleres gratuitos durante la feria, orientados a artesanos, aficionados o curiosos, para que puedan aprender datos interesantes sobre las gemas en general; o de forma más específica, sobre las perlas o los diamantes, manejando muestras, lupas o microscopios. También se ha organizado un taller gratuito para aprender a fotografiar joyas y gemas.

Los visitantes podrán aprovechar la ocasión para visitar el Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón, que alberga colecciones de minerales y gemas de gran valor, así como fósiles, maquetas o arqueología industrial minera.

El Instituto Gemológico Español (IGE)

El IGE es una institución sin ánimo de lucro con más de 50 años de vida, que se dedica tanto al análisis y certificación de gemas en su Laboratorio, uno de los más avanzados de Europa y del mundo y encabezado por el reputado gemólogo Egor Gavrilenko, como a la enseñanza y a la tasación de joyas. Cada año forma en diferentes áreas de la Gemología a estudiantes de España y de América Latina, a través de cursos presenciales y online que cumplen los más altos estándares de calidad; esta convocatoria coincide con la entrega de diplomas a los alumnos que han completado con éxito su formación. Además, en su vocación pedagógica, ofrece numerosas conferencias, excursiones y encuentros entre aficionados y profesionales.

Más información: https://ige.org/expogema/ + expogema@ige.org

