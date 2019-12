The Ifs enseña a programar desde los 3 años y sin pantallas Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 15:33 h (CET) Emma, Liam, Noah y Holly —los cuatro robots de la familia Ifs— enseñan a niñas y niños los conceptos básicos de programación, además de fomentar la interacción y promover hábitos saludables para el uso de la tecnología. Estarán disponibles este mes en la plataforma de crowdfunding Kickstarter Convertir la programación en un juego de niños no es tarea imposible. Con el lanzamiento de The Ifs —que se realizará el 16 de diciembre de 2019 a las 15:00 en Kickstarter—, los niños de tres años en adelante podrán aprender programación a través de un divertido juego que involucra a una familia de pequeños robots con superpoderes especiales.

https://www.kickstarter.com/projects/theifs/new-toy-robot-game-makes-learning-to-code-childs-play

El mundo es programable. La tecnología ha cambiado la cotidianidad de las personas, sus hábitos y la manera de aprender. En las familias, los padres se han adaptado a las nuevas herramientas de enseñanza, y en las escuelas, desde la primaria hasta las universidades, han estructurado los programas de estudios con el fin de formar profesionales capaces de abordar las complejidades tecnológicas del futuro.

Emma, Liam, Noah y Holly, representados en pequeños cubos de colores, tienen la divertida tarea de recibir las instrucciones de los niños para poder activar sus funciones. Es así como programar a los robots The Ifs se convertirá en un juego lleno de imaginación y diversión gracias a sus sensores y actuadores que permiten que los niños puedan programar a los robots sin la necesidad de pantallas y de forma muy intuitiva.

La programación de los robots se realiza utilizando dos bloques diferentes: if (condición) y then (acción). Cada bloque tiene una imagen diferente que sirve para representar una instrucción y combinando estas dos partes, los niños juegan con bucles, declaraciones y algoritmos al mismo tiempo que crean sus propias historias: construir una linterna para leer en la cama después de apagar las luces o hacer una alarma para detectar la entrada de personas en su habitación.

Aprender los principios básicos de la programación a edad temprana no necesariamente impactará en las decisiones vocacionales de los niños, pero les permitirá desarrollar habilidades cada vez más valoradas en sectores laborales como la ingeniería, la ciencia, el arte y el diseño; al mismo tiempo que promueve la disminución de la brecha de género en materia tecnológica al tener un diseño neutro que incluye a las niñas en el aprendizaje de la programación y fomenta la autoconfianza para comprender conceptos más abstractos en la escuela.

El lanzamiento de The Ifs a través de Kickstarter tendrá una meta de 200,000€ a conseguir en 40 días, para que estos divertidos robots lleguen a manos de niñas y niños antes del finales de 2020. Cada kit de The Ifs incluye los robots, los bloques de programación, un libro de cuentos lleno de aventuras y actividades, y un juego de cartas.

The Ifs surge de la mano de cuatro jóvenes emprendedores apasionados por la electrónica, la programación y la educación, lo que les ha permitido recibir premiaciones del Programa Banco Santander Explorer en 2017, Vodafone Ideas Camps, Premios de la Fundación Rafael del Pino y Elle Talent Project en 2018.

El trabajo de creación de The Ifs forma parte de Makeroni, una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 para crear proyectos digitales con impacto social y que desde 2017 trabaja en este juego para involucrar a los niños en el aprendizaje de la programación mediante la diversión y el entretenimiento; por lo que se espera del apoyo del público para la producción en masa de esta iniciativa educativa.

Para más información:

Teléfono: +34 619913824

Email: info@theifs.cc

https://theifs.cc/

Facebook I Instagram I Twitter I Youtube

Vídeos

The Ifs - Aprende a programar con 3 años y sin pantallas



MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.