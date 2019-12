Urocran® Forte, innovación y prevención para la cistitis Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 15:21 h (CET) La resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Así lo declara la Organización Mundial de la Salud, que considera urgente encontrar nuevas vías de acción contra las infecciones bacterianas Uno de los problemas más comunes en España en relación a la resistencia a los antibióticos es la cistitis o la infección de orina. Una enfermedad que afecta sobre todo a las mujeres y que puede convertirse en recurrente.

Por ello, PlusQuam Pharma ha desarrollado Urocran® Forte, un complemento alimenticio indicado para la cistitis que previene la adhesión de la bacteria E. coli y favorece su eliminación, disminuyendo así el riesgo de infección.

La resistencia a los antibióticos

La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta a su uso. Según la OMS, cada vez es mayor el número de infecciones cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de estos fármacos.

El problema principal es que las bacterias resistentes a antibióticospueden causar más infecciones y son más difíciles de tratar que las no resistentes. Las personas afectadas por bacterias resistentes deben entonces recibir tratamientos con antibióticos durante más tiempo, o usar otros nuevos que, a la larga, pueden dejar también de ser efectivos. Algo que tiene consecuencias en su microbiota o flora intestinal y en su salud en general.

Este problema se manifiesta con frecuencia entre los que sufren cistitis o infección de orina. Una infección de la vejiga o las vías urinarias inferiores causada por microorganismos, por lo general bacterias que se encuentran en la zona perianal, ingresan en la uretra y posteriormente en la vejiga. La causa más frecuente es la infección por la bacteria E. coli.

Urocran® Forte, mucho más que un complemento a los antibióticos

Cuando las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos recetados para combatir la infección, los especialistas en salud se ven obligados a probar o combinar diferentes antibióticos que consigan solucionar el problema a medio o largo plazo.

Por ello,PlusQuam Pharma ha desarrollado Urocran® Forte, un producto que aborda el problema con otro enfoque científico. Gracias a la D-manosa, un azúcar presente de forma natural en plantas y frutas, previene la adhesión de la bacteria E. coli y favorece su eliminación, disminuyendo así el riesgo de infección.

El producto no solo es compatible con los antibióticos, sino que además ayuda a potenciar su efecto y a disminuir su impacto adverso sobre el organismo. Aún siendo un producto coadyuvante, cada vez más urólogos y ginecólogos utilizan Urocran® Forte para la prevención y tratamiento de la cistitis e infecciones de orina así como para reducir una excesiva exposición a los antibióticos.

"Los productos de nuestra línea de urología Urocran®, son unos de los más innovadores que existen en este momento en el mercado como coadyuvantes al tratamiento y la prevención de infecciones del sistema urinario y que mejores resultados están obteniendo”, señaló María Romero, directora General de PlusQuam Pharma.

El problema de la cistitis

Gracias a su innovador mecanismo de acción sobre las bacterias que producen la infección, su uso es recomendable para afrontar cistitis agudas, recurrentes y postcoitales. Enfermedades más frecuentes entre las mujeres que provocan inflamación, ardor y dolor al orinar, dolor intenso en la región suprapúbica y fiebre, entre otros síntomas.

La cistitis se considera recurrente cuando se producen dos episodios en los últimos seis meses o tres episodios en los últimos doce. Las más predispuestas a sufrir infección de orina recurrente son las mujeres jóvenes sexualmente activas y las postmenopáusicas. Algunas sufren infecciones cada vez que mantienen relaciones sexuales: son las llamadas infección de orina postcoital o cistitis postcoital.

Gracias a la posibilidad de prevenir la adhesión de las bacterias, Urocran® Forte se ha convertido en uno de los mayores tratamientos de innovación para el tratamiento de la cistitis, una dolencia que suma miles de afectados en España.

