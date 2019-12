El helado ha dejado de ser un postre estacional disfrutándose durante todo el año, según Helado Shop

La demanda y el consumo de helado se mantiene estable durante todo el año. Helado Shop, líderes del sector de la comercialización de materias primas y accesorios, desvelan las claves de este fenómeno No hace tanto tiempo, el helado se asociaba a un producto de consumo en fechas muy concretas, especialmente en las vacaciones de verano. A muchas personas les sorprendía comprobar que en el resto de Europa el helado se consume en invierno e incluso en zonas de nieve, y es que el helado es uno de los postres más demandados por grandes y pequeños, haga o no haga calor.

Si a su gran demanda se le añade sus indiscutibles valores nutricionales al estar hecho por materias primas saludables, como la leche, los productos de heladería pueden considerarse como los postres preferidos por los consumidores. No en vano, los helados no sólo se exhiben detrás de atractivos mostradores refrigerados retroiluminados, sino que además no faltan de cualquier carta de restaurante, situándose junto a las también muy demandadas tartas.

Los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ofrecen cifras sorprendentes: los españoles consumen 133.134 toneladas de helado al año. Y aunque casi el 58,7% del consumo se concentra en la estación veraniega, también se consume con asiduidad durante el resto del año. El consumo per cápita de helados en España está en 2,92 litros por persona y año.

Otro dato significativo es la franja de edad que registra el mayor número de consumiciones de helado. Si bien podría pensarse en los más pequeños, son las personas entre 60 y 70 años quienes ostentan este dulce récord.

Helado Shop, líder del sector de la distribución de toda la gama de productos necesarios para la fabricación y comercialización de helados artesanales, soft-ice, frozen yogurt y granizados, reconoce que el helado en hostelería representa una de las opciones preferidas en las cartas de postres, incrementando los beneficios de estos negocios. Las heladerías también han dejado de ser negocios estacionales, ofreciendo sus productos durante todo el año, dado que no hay que esperar a que haga calor para poder disfrutar del sabor de los helados.

Helado Shop ofrece una amplia gama de materias primas, accesorios, etc, abarcando un catálogo en el que se puede comprar desde la tarrina de helado, bases y estabilizantes, pastas puras de frutos secos (de almendras, avellanas, avellana Piemonte, castañas de cajú, nuez de pecán, nuez de macadamia, etc), pastas hasta las licuadoras con las que preparar deliciosos frapés.

Sus principales clientes son las heladerías y los establecimientos de hostelería, quienes encuentran en su tienda online todo lo necesario para poder comercializar este apreciado postre.