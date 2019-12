Nautal abre una ronda de financiación vía 'equity crowdfunding' Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 12:23 h (CET) El objetivo de la compañía es abrir el sector del chárter náutico a toda la comunidad náutica (armadores, puertos deportivos, patrones, clientes…), para que con su involucración la navegación de recreo sea accesible a todo el mundo que quiera disfrutar Nautal, la plataforma online líder en el sector de alquiler de embarcaciones de recreo en España y uno de los marketplaces de chárter náutico más importantes de Europa, ha puesto en marcha a principios de diciembre el primer 'equity crowdfunding' en su sector de actividad en España (www.nautal.es/invierte).

El objetivo de esta iniciativa es descubrir a todas aquellas personas, amantes del mar, y a quienes nunca han navegado, la experiencia de navegar e incorporarla a sus planes de ocio. También se trata de llegar a entidades, emprendedores, etc., para que conozcan las oportunidades de negocio que, a través del alquiler de embarcaciones de recreo, ofrece el sector náutico.

En definitiva, se trata de hacer de la náutica de recreo una actividad accesible para todos, impulsada con inversiones que cada entidad o usuario puede decidir de acuerdo a su condición y a sus expectativas.

Con este proyecto, la compañía también quiere reconocer la confianza y fidelidad de todos los que de una u otra forma están vinculados a la gran familia Nautal. (armadores que ofrecen sus barcos a través de la plataforma, clientes finales, patrones, puertos deportivos…), dándoles la oportunidad de participar en el mismo.

Con la ampliación de capital obtenido a través del crowdfunding, Nautal tiene previsto mejorar servicios de la plataforma, consolidar su liderazgo en Europa y continuar su expansión en mercados atractivos y fuertes como Rusia y Brasil, en los que ya opera, así como reforzar su comunidad y las relaciones con armadores y clientes.

Buena acogida del proyecto entre armadores y clientes, desde su apertura a principios de diciembre

Armadores y clientes de Nautal están mostrando su interés en seguir apostando, ahora mediante una inversión, por la compañía que viene creciendo exponencialmente en el sector del chárter náutico online desde su constitución.

También están valorando positivamente la obtención de beneficios inmediatos como contraprestación a las inversiones, que pueden ser desde descuentos o seguro gratis en alquileres de barcos para usuarios, hasta consultorías personalizadas para profesionales.

Nautal ha triplicado sus ratios de crecimiento en los últimos tres años

Nautal viene registrando grandes ratios de crecimiento desde su lanzamiento como startup en 2013. El volumen intermediado por la compañía, por años naturales, ha sido de trescientos mil euros en 2014, un millón de euros en 2015, dos millones y medio de euros en 2016, hasta alcanzar cerca de seis millones en 2017 y casi nueve millones de euros en 2018. La previsión, al cierre de 2019, es alcanzar los trece millones de euros.

En 2019, cerca de 1.680 armadores han conseguido clientes a través de Nautal que está presente en 65 países, cuenta con una flota de más de 30.000 embarcaciones para alquilar y supera los 3,5 millones de usuarios en su plataforma.

Nautal nació en el año 2013 como un proyecto de emprendimiento en el sector del chater náutico, en un momento en el que la actividad del charter en España despegó tras la crisis y alcanzó cifras record.

Fruto de la experiencia y la pasión por navegar de Octavi Uyà, CEO y Patrón de yate; Roger Llovet, COO y Patrón de altura, y Eduard Llovet, Head of UX y Patrón de embarcaciones de recreo, Nautal comenzó su andadura en Barcelona con el objetivo de popularizar el alquiler de embarcaciones de recreo para disfrutar del ocio en el mar.

