Menamobel revela cómo decorar una mesa sin mantel para esta Navidad

La compañía explica qué elementos decorativos puntuales y sencillos pueden dar el toque navideño sin necesidad de un costoso mantel de Navidad Se acerca la Navidad y es momento de transformar ligeramente la casa para recibir a los invitados durante los días de celebración. Fechas en las que también se busca que los familiares y amigos noten algo especial durante su estancia. En este sentido, una mesa para un número reducido de comensales puede lucir navideña sin necesidad de mucha ornamentación. Menamobel da las claves para conseguirlo:

Elegir los colores de la mesa

“La mesa puede estar en consonancia con el árbol de Navidad si este está cerca y juega un papel importante en la decoración del salón. Así logramos un espacio más armonioso sin salirnos de la línea cromática”. Es la recomendación para estas fechas de Ivana González Mena, directora de Menamobel.

Su propuesta para este año es mantener el dorado para aportar luz y calidez y combinarlo con un tono más frío, como es el morado, que está asociado a la creatividad, la magia y a la realeza. Antiguamente era un color muy difícil de conseguir, por eso el pigmento lo disfrutaban emperadores o figuras religiosas de alta jerarquía. De esta manera se logra un estilo más kitch evitando el clásico rojo que se puede seguir utilizando en otras estancias de la casa.

El centro de la mesa DIY

El centro de mesa es protagonista y se lo juega todo al dorado. Un único tono realza el verde de las ramas de pino para focalizar la atención. El color oro es siempre acompañante de la elegancia y se asocia a la permanencia porque este metal nunca pierde su valor. Un DIY (do it yourself) será muy valorado por los comensales y contribuirá a ahorrar algunos euros. En la propuesta de Menamobel, la vela blanca emerge sobre un candelabro para estilizar el centro. No puede faltar una piña grande, uno de los elementos más representativos de la Navidad, a la que se puede añadir unas bolas y flores de Pascua también en dorado. Hay infinidad de posibilidades para lograr un centro estiloso y sencillo a buen precio.

Colocar platos, bajoplatos, vasos y cubertería

A menudo resulta muy complicado combinar el mantel de años anteriores con una nueva decoración navideña. Para evitar esos quebraderos de cabeza Menamobel propone lucir el material del que está hecha la mesa.

“Tanto si vas a colocar una vajilla especial o la habitual de todos los días, unos bajoplatos lograrán el realce que una mesa de celebración necesita”. Los de las imágenes son de tela morada con dibujo en dorado. A la izquierda de cada plato irá el platillo de pan.

Cada comensal debe tener un vaso o copa de agua y una copa de vino. La copa para el brindis no debe estar desde el inicio de la velada, de esta forma se gana espacio. Los puestos asignados a los niños sólo tendrán vaso para agua. Menamobel ha querido aprovechar al máximo el espacio de la mesa y destacar los cubiertos sobre una vajilla casi lisa. Así, cubiertos y servilletas se convierten en elementos decorativos anudándolos con un servilletero hecho a mano que busca cierto contraste. Debe estar completo cada servicio de acuerdo con los platos que se van a degustar e incluir la cuchara de postre.

Sencillos trucos para disfrutar de exquisitos platos en la mejor compañía y ahorrar para las fiestas.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.