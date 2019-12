En esta temporada de compras navideñas, Splashtop ofrece descuentos en España por un periodo limitado para soluciones de acceso remoto y asistencia remota Comunicae

miércoles, 11 de diciembre de 2019, 09:53 h (CET) Durante esta oferta navideña, los profesionales de negocios, equipos de TI y asistencia pueden disfrutar de descuentos perpetuos al comprar las galardonadas herramientas de asistencia y acceso remotos de Splashtop. Ahora, los clientes nuevos podrán ahorrar aún más en comparación a productos similares a TeamViewer Splashtop Inc., una empresa líder a nivel mundial en soluciones de acceso remoto, colaboración y asistencia remota, ha anunciado hoy el lanzamiento de una promoción especial, válida únicamente durante el periodo de compras navideñas en España. Además de poder adquirir Splashtop a un precio reducido, los clientes que participen en la oferta especial podrán disfrutar del descuento en posibles renovaciones futuras.

La oferta especial ya está disponible y durará hasta el 31 de diciembre de 2019. Los clientes podrán conseguir sus licensias con descuentos y podrán aplicar esos descuentos de por vida, con solo adquirir una licensia de Splashtop Business Access o Splashtop On-Demand Support (SOS) desde el sitio web de Splashtop.

Soluciones de acceso remoto de Splashtop

Splashtop Business Access es una herramienta de acceso remoto diseñada para aquellos profesionales que necesitan acceder a sus ordenadores de forma remota. Los usuarios pueden acceder y controlar de forma remota sus equipos Windows y Mac desde cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS, Android y Chromebook.

Con el plan de Splashtop Business Access, los clientes ahorrarían hasta un 80 % en costos anuales en comparación con TeamViewer Single User Plan.

Splashtop SOS es una solución diseñada para los profesionales del servicio de atención al usuario, servicio de atención al cliente y servicio de asistencia de TI que necesitan acceder a los ordenadores y dispositivos móviles de sus clientes para ofrecer asistencia a petición. Los usuarios pueden conectarse a cualquier dispositivo Windows, Mac, iOS y Android en el momento en que se necesita ayuda mediante un sencillo código de sesión.

Con Splashtop SOS, los clientes ahorrarían hasta un 60 % en costos anuales en comparación con TeamViewer Premium.

Disponibilidad

El descuento ya está disponible. No es necesario usar ningún código promocional. Los clientes nuevos deberán adquirir Splashtop Business Access o Splashtop SOS en el sitio web de Splashtop antes de las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2019.

En el sitio web de Splashtop encontrará prueba gratuitas de Splashtop Business Access y Splashtop SOS.

Acerca de Splashtop

Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece el mejor valor y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a computadoras. Los servicios de escritorio remoto de Splashtop permiten a los usuarios acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y lugar. Adicionalmente, los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a los equipos de TI y proveedores de servicios gestionados (MSP) ofrecer asistencia para ordenadores, dispositivos móviles, equipos industriales y el Internet de las cosas (IoT). En cuanto a las soluciones de soporte a pedido que ofrece Splashtop, gracias a ellas los equipos de asistencia técnica y atención al cliente pueden acceder de forma remota a los ordenadores y a dispositivos iOS y Android para solucionar los problemas. Por último, destacan también los servicios de colaboración de Splashtop, que incluyen Mirroring360 y Classroom, permiten compartir el contenido de las pantallas de forma eficaz, desde un dispositivo a varios dispositivos de distinto tipo. Más de 20 millones de usuarios ya disfrutan de los productos Splashtop.

Obtener más información en https://www.splashtop.com

