11 falsos mitos del control horario en las empresas, según Time@Work Comunicae

martes, 10 de diciembre de 2019, 15:22 h (CET) A las puertas de 2020 todavía muchas compañías no han adoptado un sistema de gestión horaria, pese a que es obligatorio por ley desde el pasado 12 de mayo. Una serie de falsos mitos son responsables de que numerosos trabajadores continúen mostrando reticencias hacia este sistema de gestión del tiempo. El "alto coste", la "carga extra de trabajo" y la "sensación de control" son algunas de las falsas creencias que dificultan la llegada del registro de jornada Ocho meses después de la entrada en vigor de la ley que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral de sus trabajadores, persisten numerosas reticencias que están retrasando la implantación de esta medida en muchas compañías. Para Time@Work, la herramienta de registro horario más completa y testada del mercado, la mayoría de estos obstáculos son debidos a falsas creencias o mitos que suponen barreras más psicológicas que reales. Según Joan Pons, CEO de Time@Work , “alrededor del registro horario ha habido y hay todavía mucha desinformación. Proliferan las ‘fake news’ y el ruido, y esto hace que las empresas no sepan muy bien cómo actuar. Es fundamental que tanto empresas como trabajadores conozcan cómo una buena herramienta puede ayudarles, no solo a medir el tiempo que pasan en el trabajo, sino a mejorar sus procesos productivos”.

Según Time@Work estos son los principales falsos mitos que planean sobre el control horario de los empleados:

“Me van a controlar”. Falso. Los sistemas de monitorización de horarios solo registran las horas de trabajo, la actividad y las horas extras, pero no entran en el detalle de la calidad del trabajo. Esta monitorización, por otra parte, tiene un beneficio añadido: ayuda a optimizar los procesos de trabajo y tareas que se desarrollan diariamente. Como resultado, mejorará la productividad de todos los empleados y permitirá distribuir mejor la carga de trabajo.

“Será complicada de manejar”. Falso. Estos sistemas y aplicaciones se han simplificado al máximo para facilitar su uso por parte de cualquier persona. En el caso de Time@Work, el software ofrece además la posibilidad de automatizar el registro horario, de manera que este se activa al iniciar el trabajador la jornada laboral y se cierra al apagar el ordenador. De esta forma, el trabajador se despreocupa de registrar cada día manualmente su horario laboral.

“Me penalizarán si se me olvida fichar”. Falso. Este tipo de errores humanos pueden producirse cuando el empleado tiene que fichar manual o digitalmente. Pero, todo es más sencillo si el sistema permite la opción de activación automática del registro diario.

“Mi empresa es muy pequeña y no es necesario”. Falso. El registro de jornada es obligatorio por ley para todas las empresas con independencia de su tamaño o sector de actividad.

“Continuaré haciendo horas extras de todos modos”. Falso. Las horas extras deben ser también registradas, precisamente, esta fue la razón que originó esta Ley.

“Mi jornada laboral es irregular y el acto de fichar dificulta mi trabajo”. Falso. Si el trabajador tiene una jornada que se interrumpe o se divide varias veces, con intervalos o con turnos que cambian cada día, todo esto puede y debe quedar registrado igualmente en el sistema a través de las sucesivas pausas. Una vez más, la automatización es un gran aliado para conseguirlo.

“Hay muchos perfiles laborales en la empresa y será difícil encontrar una solución para todos”. Falso. Sistemas como Time@Work, alojados en la nube, permiten la integración de todo tipo situaciones laborales, al facilitar el registro de datos de teletrabajadores, personal de tienda o fábrica, comerciales desplazados o situaciones especiales como jornadas flexibles o reducidas. Todo lo que se necesita es un móvil o dispositivo con conexión a Internet.

“Aumentará la carga de trabajo administrativo de Recursos Humanos”. Falso. Además de agilizar enormemente el trabajo administrativo, la posibilidad de automatizar el registro de horarios laborales permite el volcado directo de los datos en un sistema centralizado, lo que facilita la extracción de informes en tiempo real.

“Costará mucho dinero”. Falso. Los sistemas SaaS no implican inversiones en en infraestructuras, sino una sencilla conexión desde la nube. Son aplicaciones de pago por uso que se adaptan a todas las empresas sea cual sea su tamaño. Son accesibles desde cualquier parte o centro de trabajo en cualquier momento.

“Estos sistemas no aportan valor”. Falso. Bien utilizadas, estas aplicaciones van mucho más allá de un registro horario, al facilitar numerosas estadísticas y funcionalidades de utilidad, llegando a convertirse en auténticos departamentos de Recursos Humanos en miniatura.

“Lo de fichar es un retroceso que nos devuelve al Siglo XX”. Falso. En la era del big data y de analytics medir nunca puede ser considerado un retroceso, sino una puerta abierta a la mejora. La única manera de evaluar qué se está haciendo bien y en qué se puede mejorar es a través de la obtención fiable de datos precisos, y esto es precisamente lo que traen herramientas de registro horario como Time@Work.

