Los proyectos deportivos y formativos de Campus and Sports Events permiten vivir experiencias únicas a más de 30.000 participantes de 100 países distintos

martes, 10 de diciembre de 2019, 14:13 h (CET) La empresa gestiona tres proyectos diferentes, enfocados a la formación a través del fútbol, los deportes electrónicos y la gimnasia Campus and Sports Events, empresa líder en la creación y comercialización de eventos y campus deportivos, revoluciona la experiencia en el sector de entretenimiento con sus diferentes proyectos que apuntan a distintos públicos objetivos. La compañía, que desde 2014 pone en marcha campus deportivos de excelencia ha contado con más de 30.000 participantes de más de 100 países, y tiene como objetivo ofrecer experiencias inolvidables en el mundo del deporte. Actualmente, la empresa gestiona tres proyectos diferentes, enfocados a la formación a través del fútbol, los deportes electrónicos y la gimnasia.

Estos proyectos se desarrollan acorde a una misma metodología, basada en la combinación de parte teórica, en la que se dan a conocer los principales conceptos técnicos y tácticos del deporte, y otra práctica, en la que los participantes podrán probar todo lo aprendido. Además, a lo largo de cada jornada también se llevan a cabo diferentes actividades lúdicas y formativas.

Campus Experience Fundación Real Madrid es un proyecto que ofrece la oportunidad de vivir experiencias y formarse en valores a través del fútbol. Este innovador modelo permite a las nuevas generaciones llevar a cabo entrenamientos en los terrenos de juego de la Ciudad Real Madrid. Además, este proyecto, que se ha implementado en más de 25 sedes repartidas en países de todo el mundo como España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Inglaterra, Rusia o China entre otros, también busca ayudar a la formación educativa y personal de los participantes, gracias al apoyo de un equipo de profesionales deportivos y académicos altamente cualificados. Asimismo, también fomentan la educación en hábitos de vida saludable, formación en valores y habilidades sociales.

The Global Esports Academy es la academia referente de deportes electrónicos de nuestro país. Disponen de instalaciones cuidadas al detalle y equipos informáticos con la última tecnología para mejorar el rendimiento de los jugadores. Los profesores aportan a la experiencia sus conocimientos como jugadores profesionales, con el objetivo de enriquecer el aprendizaje del alumno, y su programación diseñada por personal docente garantiza un proceso de enseñanza ordenado e integral. Ofrecen a sus alumnos valor añadido mediante un equipo de psicólogos deportivos, nutricionistas y preparadores físicos que completan la experiencia. El mejor lugar donde aprender deportes electrónicos y su uso responsable.

Por otra parte, Gymnastics Camp es un proyecto de la Real Federación Española de Gimnasia creado por Campus and Sports Events en 2016, que ofrece la oportunidad de entrenar al más alto nivel para descubrir y compartir los valores de la gimnasia, tanto rítmica como artística. Los participantes del campus entrenan con miembros del equipo nacional, que en algunos casos han sido medallistas olímpicos, aportando así un enfoque diferencial a la hora de implementar los diferentes programas de entrenamiento, tecnificación, educación deportiva, actividades lúdicas y preparación física.

“Desde el año 2014 hacemos del ocio deportivo un programa de primer nivel donde cada participante es el centro de una experiencia única. Nuestra trayectoria, equipo de profesionales, valores y la perfecta combinación entre deporte y amistad, nos posicionan como una de las empresas líderes en gestión de eventos y campus deportivos de España. A través de los tres proyectos que llevamos a cabo, buscamos revolucionar la experiencia a través de actividades deportivas y lograr un mayor posicionamiento en el entretenimiento a través del deporte”, señala Joaquín Sagués, CEO de Campus and Sports Events.

