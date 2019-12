Prevenir es mejor que curar. Piscinas Lara da consejos para prevenir ahogamientos Comunicae

martes, 10 de diciembre de 2019, 11:49 h (CET) Pasar un verano de 10 es fácil si uno tiene acceso a una playa o una piscina. Pero es necesario tomar ciertas medidas de seguridad para evitar que ocurran desgracias. Piscinas Lara quiere ofrecer unas recomendaciones para prevenir que cualquier accidente ocurra, para que no haya nada que interrumpa un verano perfecto La tercera causa de muerte infantil en España son los ahogamientos. Es necesario tomar medidas de seguridad ya que estos accidentes ocurren cada vez más. El pasado verano hubo 38 casos de muertes en piscinas y playas. Y más de la mitad de estas muertes fueron en piscinas. El restante fueron ríos, parques acuáticos, el mar y por último, balsas y canales.

La primera recomendación que da Piscinas Lara es que las piscinas públicas debería estar vigiladas por socorristas. Pero lo más recomendable como padre o tutor es vigilar a los menores constantemente. Esta responsabilidad no se debe dar a otro niño mayor, lo suyo es que los niños estén vigilados por adultos. Y si se trata de infantes, lo mejor es que accedan solo a las piscinas de infantes. Sin embargo, si el infante está realizando algún deporte acuático, se aconseja utilizar un chaleco salvavidas.

Otra recomendación es que se haga caso a las señalizaciones. Por ejemplo, las banderas de la playa o los metros que indica la profundidad de la piscina. Tirarse de cabeza a la piscina sin hacer caso a los metros que se indican podría acabar en graves consecuencias.

Otras cosas a evitar son el consumo del alcohol a la hora de bañarse. Eso se debe a que a la hora de intoxicarse con alcohol, las reacciones son menores y en caso de peligro la capacidad de protegerse disminuye. Además, se debe evitar a toda costa el consumo de alcohol si esto puede desembocar en realizar actividades que puedan poner en peligro la vida de uno o la de los que le rodean.

Para evitar el ahogamiento en bebés lo primero que hay que hacer es tomar medidas de seguridad mediante una valla que rodee la piscina. Algún elemento de una altura de metro y medio como mínimo, que imposibilite trepar o acceder a la piscina. Si la piscina se encuentra un poco alejada de la vivienda, incluso mejor.

Los adolescentes también suelen ser víctimas de accidentes. Sobretodo a causa de lesiones generadas a raíz de zambullidas, tirarse desde gran altura, desde balcones e incluso puentes. En este rango de edad el consumo de alcohol también ha influenciado estos accidentes.

Si estos consejos y advertencias no funcionan y se llega a producir un accidente, Piscinas Lara recomienda inmovilizar el cuello de la víctima, no mover la columna y avisar a profesionales que puedan ayudar.

