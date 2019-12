Peanpe, la solución para cobrar con tarjeta desde el móvil Comunicae

martes, 10 de diciembre de 2019, 09:01 h (CET) Un novedoso y exclusivo resuelve el problema de profesionales y pequeños comerciantes que no disponen de TPV, ni pueden recibir los pagos con tarjeta de sus clientes Muchos son los profesionales que no disponen de datáfono o TPV, ni tienen la opción de cobrar a sus clientes con tarjeta, lo que origina grandes pérdidas económicas. Para solucionar esta problemática la plataforma Peanpe ofrece un portal dedicado a profesionales de distintos sectores de actividad que les permite poder cobrar con tarjeta, solo con un smartphone y sin gastos de mantenimiento, ni cuotas fijas.

Este novedoso y exclusivo servicio va dirigido principalmente para profesionales y pequeños comerciantes que no disponen de TPV, ni pueden recibir los pagos con tarjeta de sus clientes. Los interesados en pocos segundos pueden registrarse en la plataforma y, tras completar un básico formulario de datos, pueden inmediatamente comenzar a operar.

La interacción y el uso de la plataforma es muy sencillo e intuitivo. El profesional introducirá en su panel de control la cantidad correspondiente al cobro y automáticamente se generará un enlace de pago por dicho importe, el cual a través de diversos métodos (email, whatsapps, código QR…) se le hace llegar al terminal del cliente. Este introduce los datos de su tarjeta de crédito o débito de forma completamente segura y privada en su teléfono móvil y tras validar con el código SMS de verificación, completará el pago.

Inmediatamente, el cobro realizado va a la cuenta Peanpe del profesional, para que pueda consultarlo y validar que la operación es correcta. Y solo en 24-48 horas laborables, el profesional tendrá disponibilidad de retirar y disponer del saldo acumulado.

En definitiva, Peanpe es una nueva forma de pago segura, inmediata y sencilla, sin necesidad de bancos, una alternativa a tener muy en cuenta, debido a que no excluye usuarios por estar en el listado de ASNEF o similares. Una solución al problema de profesionales y pequeños comerciantes, a los que afecta la digitalización económica.

Además, como medida de promoción, el portal ha anunciado que hasta final de año cualquier operación estará libre de costes por transacción*. Para más información consultar en www.peanpe.com o contactando al teléfono 608 43 31 80.

Vídeos

Peanpe, cobra a tus clientes con tarjeta desde un smartphone



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.