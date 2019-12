El Ibainéfico supera los 100.000 € en donaciones en su segundo año en el Fun & Serious

El evento liderado por Ibai Llanos sobrepasó los 7 millones de visualizaciones totales durante los dos días de retransmisión. Hoy se llevaron a cabo las VIT Talks entre las que destacaban las conferencias de los cuatro premios honoríficos de este año. La afluencia de público mantuvo la tendencia ascendente de los últimos años, situándose en 42.000 personas El último día del Fun & Serious puso fin a la segunda edición del Ibainéfico tras dos años consecutivos celebrándose en el festival de Bilbao. Todos querían aprovechar esta jornada para no perderse ni un detalle de lo que sucedía en el escenario del Pabellón 2 del BEC (Bilbao Exhibition Center). Pero no toda la expectación estaba en el recinto; ya que en el stream del torneo se superaron las cifras del año pasado, con picos de audiencia de más de 115.000 espectadores, un 10% más que el año pasado.

El segundo día de Ibainéfico tuvo muchas sorpresas: uno de los invitados más esperados, ElRubius, participó en patatas calientes con Ibai y en varias partidas de League of Legends. Hubo grandes picos de audiencia cuando Revenant se rapó por superar los 50.000 € en donaciones y, sobre todo, cuando Elmillor e Ibai se raparon por superar los 100.000 €. Todo eso ayudó a que las donaciones no parasen durante toda la retransmisión, llegando a la cifra de 102.295 € al finalizar el stream, aunque las donaciones no terminarán hasta las 11:00 del lunes 9 de diciembre.

Además, durante el domingo se desarrollaron las VIT Talks con siete conferencias, tres mesas redondas y tres entrevistas. Todas ellas contaron con grandes profesionales del sector, entre los que destacan los cuatro premios honoríficos de este año. Greg Street, actual Vicepresidente de Propiedad Intelectual y Entretenimiento en Riot Games; Tim Willits, exdirector de id Software, director creativo de Sabre Entertainment; Yoko Shimomura, compositora; Bruce Straley, Ex-Game director en Naughty Dog.

Los asistentes aprovecharon el último día para disfrutar de los 400 puestos de juego, la mayor área de juego de Fortnite (con 100 puestos) y la enorme BBK Esports Zone, con 80 puestos para juegos deportivos como FIFA 20, NBA 2K20, F12019 y Rocket League. En las últimas horas se agrandaban las colas para apurar sus opciones de probar algunos títulos como MortalKombat, W2K20, Dragon FighterZ, BlackSad, Apex Legends o Call of Duty.

Fun & Serious cierra sus puertas con la satisfacción de lograr mantener la línea ascendente de los últimos años en el número de asistentes. Este año, 42.000 amantes de los videojuegos se han desplazado hasta el BEC para poder escuchar a grandes profesionales del sector hablando de sus proyectos y experiencias, conocer mejor las posibilidades de las desarrolladoras independientes como Nómada Studios o The Game Kitchen, vivir de cerca el Ibainéfico que ha reunido a más de 10 influencers, y jugar a los títulos del mercado.

“Nos llena de orgullo seguir mejorando año a año las cifras de asistencia al festival, puesto que eso significa que vamos en la dirección correcta y que cumplimos con el objetivo de acercar el sector de los videojuegos al máximo número de personas posible. Ahora tenemos un reto muy atractivo y exigente para el año que viene: celebrar la décima edición del festival. Para ello buscaremos seguir por la misma línea de trabajo, esfuerzo y dedicación que hemos tenido hasta ahora y que tan buenos resultados nos ha traído”, explicaba Alfonso Gómez, director del Festival.

La venta de Pases Pro (que dan acceso a las charlas con protagonistas del sector), se ha incrementado en un 40% respecto a la octava edición. Esto demuestra el alto nivel de interés de los asistentes al Festival por escuchar a los profesionales invitados.

La iniciativa Videojuegos por alimentos recaudó más de una tonelada de alimentos no perecederos.