La SOCIOCRACIA llega a Euskadi, Navarra y La Rioja, de la mano del Instituto Europa de los Pueblos

lunes, 9 de diciembre de 2019, 10:16 h (CET) ‘The Sociocracy Group’ y el ‘Instituto Fundación Europa de los Pueblos’, se unen para desarrollar actividades de difusión y formación de un modelo innovador para la gestión y administración de Organizaciones Auguste Compte, filósofo francés de principios del siglo XIX considerado como el padre de la sociología, creó el término SOCIOCRACIA para definir la “gobernanza de socios”, es decir, personas que mantienen relaciones significativas entre sí, de forma asociada. Desde entonces, se han desarrollado numerosas investigaciones sobre la toma de decisiones y de gobierno que permiten a todo tipo de organizaciones comportarse como un organismo vivo, así como de capacitarse para auto-organizarse y auto-corregirse.

El concepto ha evolucionado hasta nuestros días y su fundamento moderno se basa en las teorías sistémicas; el objetivo más importante de la SOCIOCRACIA es desarrollar la coparticipación y co-responsabilidad de las personas, otorgando poder a la inteligencia colectiva al servicio del éxito de la organización.

Con el fin de acercar las ventajas que las diferentes herramientas de diseño organizativo y su aplicación práctica benefician a pequeñas y medianas empresas, cooperativas, startups y otras entidades e instituciones, el ‘Instituto Europa de los Pueblos’ y ‘The Sociocracy Group’ han establecido un Convenio de Colaboración que les facilitará información, formación y posibles servicios de acompañamiento.

Para ello, en 2020 han previsto la realización de varios Webminars, Cursos de formación y Talleres prácticos, así como la convocatoria de Encuentros de Cooperación entre Profesionales, Entidades, Empresas y otras Organizaciones.

TSG (The Sociocracy Group) es la organización fundada por Gerard Endenburg cuya misión es difundir el método sociocrático por todo el mundo. TSG cuenta con una experiencia de más de 40 años implementando sus aplicaciones con un enfoque de desarrollo organizacional probado.

Por su parte, el ‘Instituto Europa de Los Pueblos’ es una Fundación creada en 1998 con el fin investigar y compartir conocimientos sociales, culturales, políticos y económicos, realizando para ello estudios sistemáticos basados en criterios científicos, elaborando informes, publicaciones y materiales audiovisuales dirigidos a su difusión y promoción. Entre sus actividades se encuentra la formación y asistencia en materias como Interculturalidad, Cooperación y Gobernanza de Organizaciones.

Con sede en Bilbao -plaza de la Convivencia / Isozaki Atea- el Instituto convocará junto a TSG la realización de diferentes actividades en las Comunidades del País Vasco, Navarra y La Rioja.



