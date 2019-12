SPI Tecnologías propone disfrutar de la mejor cobertura de Internet, fijo y móvil estas Navidades Comunicae

lunes, 9 de diciembre de 2019, 09:56 h (CET) En SPI Tecnologías se diferencian por ofrecer un servicio multidisciplinar, global y adecuado a las necesidades de cada cliente: desde el diseño de los sistemas, redes informáticas, comunicaciones, servidores, servicio propio de soporte técnico, software de empresa, etc En SPI Tecnologías trabajan día a día por ofrecer la mejor cobertura móvil, Internet y fijo. Y por ello, pertenecen al proyecto Huesca en Banda Ancha. Este plan trata de acercar una de las necesidades más demandadas en el entorno rural como es el acceso a internet de banda ancha, reduciendo de esta manera la brecha digital y posicionará a Huesca como una de las provincias mejor conectadas de toda España. Se estima que más de 300 localidades del Alto Aragón, podrán disfrutar de un servicio de banda ancha de última generación. Este proyecto surge a raíz del acuerdo entre la Diputación Provincial de Huesca y Embou, la operadora aragonesa líder en red de acceso a banda ancha en Aragón que ofrece soluciones de Internet y telefonía fija y móvil para particulares y empresas, adaptándose a las necesidades cada cliente. Por ello en SPI, distribuidor Embou en Huesca, no dudan en ofrecer los servicios de esta compañía que se ha convertido en una de las más eficientes y competitivas del mercado aragonés.

Pero su oferta va más allá, SPI Tecnologías también es distribuidor MÁSMÓVIL en Huesca.

El Grupo MÁSMÓVIL es uno de los operadores de telecomunicaciones más importante en España que cuenta con los clientes más satisfechos del mercado, la mejor cobertura y el mejor precio. Ofrece servicios de telefonía fija, móvil, e Internet a clientes residenciales, empresas y operadores.

En la actualidad, el Grupo MÁSMÓVIL lidera el crecimiento del mercado en España tanto en portabilidad como en captación en fijo y en móvil.

El Grupo, que cuenta con infraestructuras propias de red fija de fibra y ADSL y móvil 3G y 4G, alcanza con su red fija 18 millones de hogares con ADSL y más de 17 millones con fibra óptica. Por su parte, su red móvil 4G cubre el 98,5% de la población española.

Los diversos acuerdos que MÁSMÓVIL ha alcanzado con otros operadores le ha permitido completar su cobertura de red fija y móvil, convirtiéndose en uno de los operadores con mejor cobertura de red de España con ocho millones de clientes.

En SPI trabajan a diario para que ninguna empresa o particular se quede sin disfrutar de las ventajas que ofrece en la actualidad Internet.

