Riot Games anuncia RIOT FORGE, su nueva división encargada de distribuir juegos desarrollados por terceros Comunicae

lunes, 9 de diciembre de 2019, 09:40 h (CET) Esta nueva iniciativa servirá para afianzar los proyectos de I+D de Riot, y su objetivo es crear nuevas experiencias de juego finitas ambientadas en el universo de League of Legends Riot Games ha anunciado hoy la creación de una nueva división de distribución que trabajará con experimentados desarrolladores externos para crear juegos nunca vistos y expandir el universo de League of Legends (LoL). Es la primera iniciativa de este tipo por parte de la empresa, y servirá para afianzar sus iniciativas de I+D.

"No tenemos palabras para describir la ilusión que nos hace ver a otros desarrolladores mostrar tanta pasión por trabajar en juegos ambientados en la PI de LoL, que tiene un potencial ilimitado gracias a su rico universo y a la amplia diversidad de campeones", dijo Leanne Loombe, directora de Riot Forge. "Nuestro compromiso con el éxito a largo plazo de nuestros desarrolladores es firme, y vamos a trabajar juntos para ofrecer experiencias increíbles para todo tipo de jugadores".

Riot Forge se centrará en desarrollar experiencias de juego finitas que ofrezcan nuevas formas de sumergirse en el universo de LoL desde diversos géneros y plataformas. Estas, a su vez, servirán para complementar los juegos multijugador desarrollados a nivel interno por Riot Games que se anunciaron durante la celebración del 10.º aniversario de LoL. Riot Forge establecerá una estrecha colaboración con los desarrolladores externos, con el fin de asegurarse de que cuentan con el apoyo de los equipos de Riot para crear experiencias divertidas, atractivas y originales con su toque personal dentro del universo de League of Legends.

"Siempre estamos explorando nuevas formas para que cada vez más gente de todo el mundo pueda disfrutar del mundo de Runaterra y sus campeones", dijo Greg Street, vicepresidente de PI y entretenimiento de Riot Games. "Hay muchos estudios a nivel internacional con un talento y experiencia excepcionales, y con un profundo conocimiento del desarrollo de diversas áreas de la experiencia jugable. Nos hace mucha ilusión trabajar junto a algunos de ellos para ofrecer a los jugadores nuevos juegos basados en el universo de LoL".

Riot Games ya cuenta con numerosos juegos en desarrollo; Riot Forge es su última iniciativa para expandir el universo de LoL y que los jugadores de todo el mundo puedan disfrutar de él. Publicará nuevas experiencias de juego aún por descubrir, que servirán para complementar los múltiples títulos nuevos anunciados por la empresa californiana durante la edición del 10.º aniversario de Riot Pls.

Para más información, visitar https://riotforgegames.com/

