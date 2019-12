El fallo de los Premios Jean Baptiste Say reconoce la excelencia, la innovación y el liderazgo empresarial Comunicae

lunes, 9 de diciembre de 2019, 09:49 h (CET) La Fundación Amancio Ortega por su compromiso en RSC, El Instituto de Empresa, el Instituto Tecnológico de Monterrey, La Escuela de Negocios y Dirección, las firmas empresariales Cosentino y Persan, el experto en liderazgo empresarial Emilio Duro, la presidenta ejecutiva de Be-Up Pilar Jérico o el empresario italiano, experto en desarrollo empresarial y Fundador de la Roma Business School Antonio Ragusa entre los galardonados en la edición de los Premios Jean Baptiste Say que se entregaran en Sevilla La Presidenta Ejecutiva de Be-Up Pilar Jericó, la empresaria peruana Ana Romero fundadora de Coaching Power, el coach empresarial Emilio Duro, el escritor empresarial Cipri Quintas o la asesora de imagen y comunicación Mónica Gómez Cuétara, el Fundador de la Roma Business School y Empresario italiano de referencia así como destacado Profesor en el campo ejecutivo en el ámbito internacional Antonio Ragusa se encuentran entre las personas galardonadas por su contribución en el ámbito ejecutivo en esta edición.

La Escuela de Negocios y Dirección (ENyD) como mejor escuela de negocios de habla hispana online, Ecornell University en la misma categoría pero en el ámbito de habla inglesa ,el Instituto de Empresa (IE) como mejor programa master innovador por su MBA Tech , Seminarium como escuela de negocios de mejor oferta académica integral y Minerva Institute como mejor escuela de negocios presencial de EEUU también han merecido el reconocimiento del jurado de los Premios Jean Baptiste en las diferentes categorías de formación, categoría en la que el premio a mejor escuela de negocios presencial de habla hispana ha recaído en el Instituto Tecnológico de Monterrey de México, mientras que la Fundación Amancio Ortega por su Responsabilidad Social Corporativa, la sevillana empresa Persan por su apuesta por la innovación o la almeriense Grupo Cosentino por su ejemplo de trayectoria empresarial e internacionalización han sido también galardonadas por su extraordinaria contribución en el ámbito empresarial. En la categoría de Innovación y Estrategia el premio ha recaído en la fundadora de Optimus Horizon Margaret Chen por su impulso a las relaciones comerciales entre España y Asia.

En el ámbito de impulso al emprendimiento el jurado ha reconocido a las firmas Lánzame y Plug and Play por su contribución decidida a la aceleración y escalabilidad de startups, ámbito en el que también se ha premiado como iniciativa Business Angels a la Asociación Big Ban Angels por la organización del Congreso Nacional de Business Angels así como al presidente de la red Keiretsu Forum Business Angels en Madrid y Doctor en Económicas Fernando Moroy Huete por su trayectoria profesional en el campo de la inversión business angels con un premio mención especial del jurado en reconocimiento a dicha contribución profesional. De igual forma y en dicha categoría como profesional de referencia en el impulso al emprendimiento desde el ámbito de la comunicación ha merecido el Premio Jean Baptiste el periodista Juanma Romero de TVE por su programa Emprende, ejemplo de compromiso con el desarrollo empresarial, la innovación y el ecosistema emprendedor de España. En relación al premio en emprendimiento social y sostenible, han merecido el galardón Ashoka, fundación sin ánimo de lucro que desde el año 2005 impulsa el emprendimiento social como herramienta de transformación económica, contando hoy con más de 300 escuelas Changemaker vinculadas a este campo en el mundo y una comunidad de más de 3500 emprendedores sociales, junto a esta en el ámbito de la sostenibilidad ha recaído el premio en la Startup de Economía Circular BTM Simbiosis, por su apuesta de lucha contra el cambio climático y el calentamiento global a través de una propuesta única de compostaje de generación de suelos a partir del residuo de la industria oleícola.

Como premios menciones especiales del jurado en el ámbito internacional por su excelencia empresarial e impulso de proyectos de desarrollo económico y de transformación de los territorios han merecido el reconocimiento del jurado de los Premios Jean Baptiste Manuel Freire-Garabal y Nuñez, Consejero del Real Instituto Alfonso XIII y el Presidente de Les Jeunes Du Monde Unis y miembro Honorario de la Patronal Argelina Lahouari Benarba.

Los Premios Jean Baptiste Say fundados en Sevilla con la colaboración del Ayuntamiento de Coria del Río, el Rotary Club Cartuja, El Instituto Internacional Magallanes, la firma GMS Inmobiliaria o la Fundación Finnova de la Unión Europea, tienen como objetivo la puesta en valor de las empresas como tractoras de la economía así como de las escuelas de negocio, fondos de inversión, aceleradoras y personalidades que en el campo ejecutivo trabajan de manera activa para contribuir desde la esfera privada al desarrollo de la sociedad en su conjunto, la generación de riqueza y el progreso de las sociedades.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril en la ciudad de Sevilla en el marco de una Gala a la que asistirán personalidades del ámbito empresarial y económico, teniendo lugar previamente durante el día 17 de abril una recepción a los premiados en esta edición en la ciudad de Coria del Río.

