lunes, 9 de diciembre de 2019, 08:02 h (CET) Cloud & Cyber Security Expo Madrid presenta su primera edición en España a las principales empresas del sector. La feria se celebrará el 7 y 8 de octubre de 2020 en el Pabellón 4 de IFEMA junto a las ferias Big Data & AI World Madrid y Data Centre Expo Madrid. Será la primera edición en España de una feria líder que se realiza desde hace años en París, Londres, Frankfurt, Singapur y Hong Kong y que ha atraído a más de 70.000 visitantes, profesionales y expertos El mercado español de la ciberseguridad prevé un crecimiento sostenido del 7% hasta alcanzar los 3.000 millones de euros en 2023. Cada vez son más las empresas que necesitan desplegar y optimizar una arquitectura cloud flexible y segura que dé respuesta la transformación organizativa de las TI y la mejora del time-to market. En este contexto, CloserStill Media ha presentado Cloud & Cyber Security Expo Madrid a las principales empresas del sector ubicadas en el mercado español.

La feria del sector líder en París, Londres, Frankfurt, Singapur y Hong Kong, que ha atraído a más de 70.000 visitantes, celebrará su primera edición en España el 7 y 8 de octubre de 2020, en IFEMA. Precisamente, para dar a conocer los detalles de Cloud & Cyber Security Expo Madrid, se ha organizado un encuentro con directivos y profesionales del cloud y la ciberseguridad.

A la presentación han acudido ejecutivos y expertos de empresas como Google Cloud Platform, McAfee, Cisco, Repsol, Telefónica, BBVA Next Technologies, Amazon, Airbus, Tech Data, Oracle, Panda Security, Netsuite, OVH Cloud, Arrow, Bidefender, Equinix, Interxion, Mapfre, Codere, BT, Iberdrola, Vodafone Cloud, AWS, Colt Technology, Qualys, Fintonic, Commvault, Crowdstrike, Cylance, Data 4 Group, NFON, Nubalia, Silicon Alley, Trival Worldwide, VM Ware, IECISA - Informática El Corte Inglés, y representación del Ministerio de Defensa, entre otros.

Cloud & Cyber Expo Europe será un punto de encuentro de directivos y expertos en cloud y ciberseguridad donde descubrir las tendencias del mercado, generar networking y conocer casos de éxito. En paralelo, también se organizarán las ferias Big Data & AI World Madrid y Data Centre Expo Madrid. En todas ellas habrá espacios de exposición y networking, pero también, más de 9 auditorios en los que se impartirán múltiples conferencias.

El director general de CloserStill Media en España, Agustín Torres, ha señalado que estas ferias “serán una oportunidad única para que los principales proveedores de cloud y ciberseguridad muestren las novedades y tendencias, pero también, para que partners y usuarios finales encuentren las soluciones que buscan para la digitalización empresarial”. Además, apunta Torres, “el Know how adquirido durante años en la organización de ferias internacionales nos permitirá traer las ultimas tendencias e innovaciones de la industria”.

El product manager de soluciones cloud & security en Vodafone, Ricardo Hernández, ha considerado que para la multinacional “es muy importante que se ponga el foco en España, concretamente en Madrid. Creemos que se está convirtiendo en un hub de este tipo de negocios. Es una gran iniciativa”.

Por su parte, la global communications manager de Panda Security, Marta Zapata, ha apuntado que hoy en día, “hace falta, más que nunca, concienciación y comunicación entre las distintas áreas, los distintos actores que formamos todo este entorno que es la ciberseguridad y que se tiene que entender como lo que es: un tema global que nos afecta a todos”, a lo que ha añadido: “Por ello, ha reconocido que “este tipo de eventos es fundamental para fomentar esa concienciación y ese conocimiento sobre el sector”.

Para el business manager y cloud security architect en BBVA Next Technologies, Alberto Brezmes, la primera edición de la feria en Madrid será “un punto muy importante porque gran parte del problema que existe actualmente con la seguridad es que ha habido un cambio en cómo se hacían las cosas y existe un paradigma completamente nuevo que hay que entender”.

En esta línea, el CTO de Codere, José Antonio Esteban, ha apuntado que “eventos como este no solo son necesarios” sino “de obligado cumplimiento. Juntándote con el resto de actores que forman esta comunidad es la única manera que tienes de aprender de ellos, respetarles y compartir estas vivencias que tenemos todos”.

Cloud & Cyber Security Expo Madrid se celebrará junto a otros cinco eventos, todos ellos vinculados y conectados en un mismo ecosistema: Cloud Expo Europe Madrid, Big Data & AI World Europe Madrid, Data Center World Madrid, eShow y Technology for Marketing (TFM). Todas ellas, aglutinadas bajo el paraguas de Tech Show Madrid, se celebrarán en el Pabellón 4 de IFEMA el 7 y 8 de octubre de 2020. La organización prevé una asistencia de 5.000 visitantes que acudirán a ver los 150 expositores así como a los 200 keynote y ponentes invitados a las ferias.

Sobre CloserStill Media

CloserStill Media es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización, a nivel mundial, de ferias vinculadas a la tecnología y a la atención médica. Ferias que se llevan a cabo en París, Madrid, Barcelona, Frankfurt, ​​Singapur y Hong Kong. El equipo de CloserStill está formado por más de 270 personas distribuidas en sus oficinas de Londres, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Singapur, Santa Rosa y Hong Kong. La compañía ha recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 2018 y 2019, el Sunday Times la ha destacado como una de las 100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

