Síntesis por ley Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

domingo, 8 de diciembre de 2019, 09:57 h (CET) Síntesis por ley



Si los he escrito yo,

los libros que guardé mal,

aunque con claro destinatario

que no es nadie que…

se aproveche de mi historia…

Si lo he hecho yo,

sólo yo puedo venderlos,

si quiero.

Hacerlo otros, es robarlos. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.