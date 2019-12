Mensaje del líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn a los luso-hispanos y latinos Les hacemos llegar la carta que Corbyn ha enviado a la masiva comunidad de habla hispana y portuguesa del Reino Unido Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 8 de diciembre de 2019, 09:48 h (CET) Amigas y Amigos / Tudo bem



Tengo mucho orgullo de que mi familia y yo llevamos un lazo muy fuerte con la comunidad Hispano-Lusa del Reino Unido.



Es genial dirigirse a las comunidades española, portuguesa y latinoamericana en Gran Bretaña, con quienes siempre he tenido estrechas conexiones.



Mis padres, que se conocieron mientras se ofrecían como voluntarios con la solidaridad de brigadas británicas combatiendo contra el fascismo en la Guerra Civil Española, alimentaron a nuestra familia con la creencia por la justicia social, los derechos humanos y el de defender lo que es correcto. Aprendí de ellos a apoyar y mostrar siempre solidaridad con quienes luchan contra la opresión y la desigualdad.



Me siento orgulloso de haber hablado en el Parlamento pidiendo que el general Pinochet fuera llevado a la justicia por las atrocidades cometidas en Chile bajo su gobierno. He trabajado y apoyado muchas campañas por la justicia y los derechos humanos en toda América Latina, incluyendo el reciente llamado al gobierno mexicano para que reconozcan las conclusiones del Grupo de Expertos que investigó las desapariciones de 43 estudiantes de Ayotzinapa y puso fin al sufrimiento de sus familias.



Muchos de la comunidad Hispano-Lusa en Gran Bretaña vinieron aquí refugiándose del conflicto y de la persecución en sus países de origen. La comunidad Hispano-Lusa ha contribuido tanto a nuestra sociedad, a nuestros servicios públicos vitales, a nuestros negocios y a nuestras universidades construyendo una Gran Bretaña vibrante, culturalmente rica y diversa.



Después de Portugal y España, Gran Bretaña es la nación europea con los lazos más largos y más fuertes con América Latina y también con el África Lusófona. Debemos continuar construyendo y fortaleciendo estas relaciones importantes.

Un gobierno laborista liderará una Gran Bretaña que valore nuestras relaciones con socios de todo el mundo. Fortaleceremos los vínculos comerciales y culturales y trabajaremos con la comunidad internacional para enfrentar amenazas globales como el cambio climático y el terrorismo, trabajaremos juntos para promover la paz, la justicia y los derechos humanos.



La diplomacia del megáfono de los conservadores con la Unión Europea nos pone en peligro a todos. Las amenazas de su partido para poner fin a la cooperación en materia de seguridad e inteligencia socavan nuestra seguridad y las amenazas de salir de la Unión Europea sin un acuerdo ponen en peligro nuestros empleos, nuestros niveles de vida y la economía.



El partido laborista luchará por obtener el mejor acuerdo para Gran Bretaña y, a diferencia de los conservadores, no usaremos a los ciudadanos de la Unión Europea como un objeto para regatear. Garantizamos a los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido y que han contribuido tanto, el derecho a permanecer aquí.



Los conservadores han dado rebaja de impuestos a las corporaciones y a los muy adinerados, mientras reducen los servicios públicos y dejan a la mayoría de la gente peor. Nuestro NHS está de rodillas, el sistema de asistencia social está en crisis, las aulas de escuelas están transbordando, la delincuencia está en niveles récord, los salarios han disminuido y regiones enteras en el Reino Unido han quedado atrás, sin empleos ni inversiones.



El partido Laboral revertirá los recortes a los impuestos sobre las corporaciones y los súper adinerados para dar a nuestros servicios vitales la financiación que necesitan. Aumentaremos el salario mínimo a un salario vital de 10 libras esterlinas por hora para 2020, prohibiremos los contratos explotadores de cero horas y crearemos un millón de empleos de buena calidad en todo el país. También traeremos servicios vitales como ferrocarril, energía, agua y correo, de vuelta a manos públicas, lo que reducirá los costos de los hogares y devolverá dinero a los bolsillos de las personas. Pero, a diferencia de los conservadores, nos aseguraremos de que el 95% de la población no pague un centavo más en impuesto sobre la renta, sólo se pedirá a los más ricos que paguen un poco más.



Demasiadas personas han sido estancadas de cumplir con su potencial y lograr sus aspiraciones.

Debemos a la próxima generación construir una Gran Bretaña mejor. La visión del partido laboral para Gran Bretaña es una que funciona para muchos, más que para los pocos privilegiados, donde todos, independientemente de sus antecedentes, tendrán la oportunidad de llevar una vida mejor.



Es un deber trabajar juntos para un futuro inclusivo y digno.



Vota conmigo. Voten Labour.



Muchas gracias / Muito obrigado



Jeremy Corbyn Líder del Partido Laborista

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas En estos días de oscuridad, los ganadores de los Premios Right Livelihood 2019 iluminan el camino No es casualidad que la ceremonia de entrega de premios caiga casi al mismo tiempo que los Premios Nobel Filigramma, literatura en tribuna artesanal “Lo artesanal es oxígeno en medio de la maraña propiciada por la red de redes” ​¿Es oportuno, para Europa, un gobierno de izquierdas en España? Europa, en horas bajas, corre el riesgo de caer en un populismo catastrófico para la UE ​Menos mal que los santos existen Se puede vivir sin fe La mística contemplativa “Tras las alas del deseo, surge el vuelo del amar; así comienzan las grandes hazañas, aquellas que tienden a hacernos revivir y nos sustentan la convivencia”