Nuevo servicio de ensayos climáticos combinados de vibración y choque con temperatura y humedad

jueves, 5 de diciembre de 2019, 15:38 h (CET) La industria electrónica requiere una alta exigencia de fiabilidad y calidad, endureciendo los requisitos especialmente para los sectores de automoción, aeronáutico, militar y aeroespacial para garantizar el funcionamiento de los productos durante su vida útil Los requisitos que impone el mercado, condicionan una creciente demanda de los clientes en solicitar ensayos combinados de vibración y choques simultáneos con temperatura y humedad según normas internacionales como la IEC 60068-2-53, MIL-STD-810G, ISO 16750 o especificaciones particulares adaptadas, como por ejemplo, grupo PSA, BMW, Audi, VW, etc.

Las instalaciones de DEKRA en Málaga has sido reforzadas con un nuevo sistema para realizar vibración y choques combinados con temperatura y humedad con las siguientes características;

Sistema de vibración de 3 ejes con una fuerza de 17792 N y desplazamiento máximo pico-pico de 50.8 mm

Modos de vibración seno, random, seno sobre random, random sobre random, además de choques y sacudidas hasta 80 g.

Cámara climática asociada al sistema de vibración de 600 l, rango de temperaturas de – 70 a + 180 ºC, 10-95 % HR y una rampa máxima de 10ºC/min.

Sobre DEKRA

DEKRA ha trabajado activamente en el campo de la seguridad durante más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein eV, es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una filial de DEKRA eV y gestiona El negocio operativo del Grupo. En 2018, DEKRA generó ventas por un total de 3.3 billones de euros. Actualmente, la empresa tiene más de 45,000 empleados en más de 60 países en los cinco continentes. Con servicios expertos calificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar, estos servicios van desde la inspección de vehículos y evaluaciones de expertos hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de construcción, consultoría de seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de capacitación y trabajo temporal. La visión de la compañía para su centenario en 2025 es ser el socio global para un mundo seguro. www.dekra.es

