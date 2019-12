Nacho Yanes, un modelo al alza en España Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 15:18 h (CET) Nacho Yanes se ha convertido en uno de los modelos con más éxito en nuestro país y recientemente ha sido elegido como uno de los influencers de moda más importantes de España A principios de los 2000 los modelos Jon Kortajarena, Andrés Velencoso y Oriol Elcacho conquistaron las pasarelas de medio plantea. A partir de ellos se han sentado las bases de una nueva hornada de modelos españoles que triunfan en todo el mundo.

Revistas como Vogue US han designado a España como el país donde buscar caras para maniquíes masculinos. El encanto de los modelos españoles no se basa solamente en sus cuerpos sino en su personalidad que impulsa su carrera más allá.

Nacho Yanes pertenece a esa nueva hornada de modelos españoles, con un futuro prometedor, que están triunfando en las pasarelas de medio mundo.

Este modelo define la moda como un estilo de vida, una forma de ser, una manera de definirse. Para este modelo es un concepto tan amplio que es imposible desgranarlo en una sola definición.

Recientemente ha sido elegido uno de los influencers de moda más importantes de España, lo que le ha dado fuerzas para seguir creando contenido en las RRSS y seguir mejorando. Yanes trabaja como consultor en una Big Four y los fines de semana aprovecha para crear contenido para las RRSS. En la actualidad, Nacho se encuentra involucrado en un proyecto de consultoría con un cliente con sede en Los Ángeles y Burdeos, intentando implantar un software a medida para lograr una mayor eficacia de la empresa.

Nacho y su hermano juan están considerados en España como dos de los top models más importantes del país . El ritmo de vida que llevan es frenético, y no pueden organizar planes para el fin de semana porque nunca sabe dónde pueden estar. Todos los temas con las marcas son gestionados con su manager, el cual le libra de toda la carga de negociación, detalles de las fotos y presupuestos.

