jueves, 5 de diciembre de 2019, 14:30 h (CET) Un estudio del Journal of Glaucoma ha dado una sonada campanada al asociar esta enfermedad ocular con los problemas del sueño, una conexión que podría contribuir a la prevención eficaz del glaucoma. y es que «un diagnóstico precoz para poder tratar esta enfermedad» es vital, de acuerdo a la Clínica Martínez de Carneros El modo en que se duerme hace más susceptibles a perder la visión. Así lo asegura un estudio realizado en Estados Unidos, que vincula la falta o el exceso de horas de sueño, así como la dificultad para concentrarse durante el día por falta de descanso, con el glaucoma.

Según la Sociedad Española de Glaucoma, se estima que el 3% de la población española (medio millón aprox.) padece la segunda causa de ceguera más extendida del mundo, con alrededor de 60 millones de personas afectadas en todo el mundo, el glaucoma. Desde la Clínica Martínez de Carneros apuntan que «es fundamental un diagnóstico y tratamiento precoz para poder tratar adecuadamente esta enfermedad».

Recientemente la revista Journal of Glaucoma, de la World Glaucoma Association, ha publicado un estudio sorprendente que promete contribuir a la prevención de esta enfermedad del nervio óptico. Tras encuestar a 7.000 personas mayores de 40 años con glaucoma, se les pidió que respondieran a un cuestionario relacionado con sus hábitos de sueño. Las conclusiones han permitido asociar el glaucoma con una mala calidad del sueño.

Los pacientes con el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) son 6,7 veces más propensos a desarrollar glaucoma normotensivo en 5 años tras el diagnóstico de apnea. Dicha apnea provoca hipoxia tisular e incremento de las resistencias vasculares, comprometiendo la perfusión del nervio óptico y desencadenando la neuropatía óptica glaucomatosa.

Al respecto, clínicas especializadas en oftalmología como Martínez de Carneros, aseguran que «uno de los principales riesgos del glaucoma es que es una enfermedad asintomática, indolora e irreversible», considerando que «para el tratamiento del glaucoma es muy importante una detección precoz».

Glaucoma, una patología con múltiples tratamientos en la Clínica Martínez de Carneros

La Clínica Martínez de Carneros, con más de 40 años de experiencia en cirugía refractiva y otras intervenciones oftalmológicas, define el glaucoma como «una patología neurodegenerativa, caracterizada por la pérdida progresiva de fibras del nervio óptico y el consiguiente daño del mismo».

A menudo el glaucoma está relacionado con una acumulación de presión dentro del ojo, que puede dañar el nervio óptico. Si este deterioro empeora, esta dolencia puede causar una pérdida de visión permanente o incluso una ceguera total en pocos años.

Afortunadamente para los afectados, el tratamiento del glaucoma en Martínez de Carneros destaca por la eficacia de sus resultados. Como explica su equipo de profesionales, «en primer lugar se realiza un examen previo para evaluar el estado real del glaucoma. Después se indicará el tratamiento más indicado según el estado del paciente o de la enfermedad.

"Existen diferentes métodos de tratamiento del glaucoma mediante el control de la presión intraocular", señalan. "La única manera de detectar el glaucoma es mediante revisiones oftalmológicas periódicas. [...] En la Clínica Oftalmológica Martínez de Carneros contamos con varias líneas de tratamiento del glaucoma adaptadas a las necesidades de cada persona afectada por esta enfermedad ocular".

