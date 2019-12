El arma oculta del Black Friday: 123 millones de emails enviados en una semana Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 12:43 h (CET) El Black Friday es una de las fechas más importantes del año para los negocios online y, de nuevo, el email ha sido uno de los canales más efectivos para enviar ofertas y promociones Un año más, el Black Friday ha sido la fecha más importante del año para muchos negocios, especialmente online. Y hace años que cuentan con un arma esencial en su estrategia: el envío de emails con los que avisar a sus usuarios de la ofertas disponibles y conseguir nuevos compradores.

El email marketing ofrece diversas ventajas frente a otros canales en fechas como esta, especialmente la estabilidad de su precio frente a sistemas que funcionan por puja como los anuncios en redes sociales o los anuncios en motores de búsqueda relacionados con palabras clave.

Sirvan como ejemplo las cifras de la plataforma española Acumbamail, dedicada al email marketing y al SMS marketing: durante la llamada Black Week, que se inicia el lunes anterior al Black Friday y termina con el llamado Cyber Monday, desde Acumbamail se enviaron 123.736.028 emails, lo que supone un incremento de 27,9 millones de correos enviados con respecto al año anterior.

26 millones de emails el Black Friday

El día de mayor actividad fue el viernes 29, en el que se enviaron 20,6 millones de emails (5,2 millones más que el año anterior), cifra que prácticamente se igualó el día previo (19,04 millones) y el lunes siguiente (18,3 millones).

Durante toda la semana se ha obtenido, de media, una tasa de apertura de las campañas similar a la del año 2018 (14.95% vs 15.04%), observándose en este sentido mejores resultados de apertura en los días menos señalados, pues durante el viernes y el lunes la gran cantidad de volumen de campañas que reciben los usuarios hace que la apertura media descienda sensiblemente.

Estas cifras muestran que el Black Friday no pierde fuelle con el paso de los años y que el email continúa siendo un canal tan popular como efectivo para maximizar los beneficios en esta fecha.

