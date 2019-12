La empresa de posicionamiento web Onlinevalles.com ha incrementado su facturación un 10% este 2019 Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 09:38 h (CET) La agencia de marketing digital y posicionamiento web está especializada en el diseño y el desarrollo de páginas web, crear estrategias de posicionamiento web, e-commerce y diseño gráfico. Después de más de 8 años de experiencia, la empresa ha conseguido aumentar su facturación en un 10% Los clientes de la compañía, que actualmente son más de 25, están repartidos por toda la provincia de Barcelona: Granollers, Mollet, Sant Quirze, Terrassa, Sant Cugat, Sabadell, Santa Coloma, Castellar del Vallés, Cerdanyola… Con clientes que depositan su plena confianza para la creación y el desarrollo de la página web de empresa, para mejorar su posicionamiento web, para la redacción de artículos para el blog de empresa, landing pages, diseño gráfico, realización de newsletter, etc.

Onlinevalles.com se presenta como la opción perfecta de contar con un departamento de marketing digital de forma externalizada, para que las empresas puedan obtener un servicio eficiente, profesional, resolutivo y especializado en la materia. Es una agencia que garantiza una gran calidad en cada uno de sus servicios, los cuales se clasifican en tres grandes grupos: Marketing digital, diseño web y posicionamiento web, que a su vez se traducen en más de 20 servicios: Diseño de página web, diseño de imagen corporativa, diseño de logotipo, vectorización, diseño de carteles, diseño flyer, realización de vídeo corporativo, tour virtual, diseño de publicidad, diseño de marca, reportaje fotográfico, mobile marketing, marketing de contenidos, email marketing, captación de BBDD, ilustración y arte digital, community manager, SEO&SEM, Social Media, branding, diseño gráfico y multimedia, desarrollo web, marketing digital y analítica web. Además ofrecen la opción de disfrutar de packs distintos, pensados para las necesidades particulares de cada empresa: Pequeña, mediana o grande. Una amplia variedad de servicios que ha hecho que, desde que nacieron en 2011, la empresa haya obtenido una gran credibilidad y liderazgo en el sector, dentro de la provincia de Barcelona.

También cuentan con un blog en el que hablan sobre temas relacionados con sus servicios explicando en qué consisten, sus beneficios, etc. También cuentan con una revista propia, con estrategias y herramientas para mejorar el marketing digital y el posicionamiento web.

Se puede contactar con ellos rellenando el formulario web, llamando al teléfono 937 685, 249, enviando un email a info@onlinevalles.com, visitando presencialmente sus oficinas en C/ Abat Escarré, 7, en Sabadell (Barcelona) o bien a través de su perfil en redes sociales.



Página web: https://onlinevalles.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.