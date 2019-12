La carpintería de aluminios Can Cuyás actualiza su catálogo de productos Comunicae

jueves, 5 de diciembre de 2019, 09:30 h (CET) La empresa, dedicada al sector del aluminio, amplía su catálogo de productos proponiendo nuevas soluciones a sus clientes, con las que podrán disfrutar de todos los beneficios que aporta el aluminio al sector de la construcción Es una carpintería de aluminio con una larga y experimentada trayectoria en el sector, que trabaja con un equipo técnico especializado y con materiales de gran calidad y con modernos equipos de precisión.

Podrás encontrar todo tipo de productos de aluminio, tales como puertas, ventanas y mallorquinas de aluminio y de PVC, Barandillas, practicables o las vallas y cancelas. Todas estas opciones, a su vez, cuentan con muchas posibilidades, porque se presentan en distintos modelos y formatos. La carpintería de aluminio también presenta otros productos específicos, como puede ser la puerta Monoblock, el porticón, la persiana autoblocante, las formas regulares, la mampara divisoria, los paneles decorativos y Ocultec RPT 70.

Esta compañía cuenta con una garantía de calidad en sus trabajos, porque la producción está supervisada por sus propios controles de calidad con el fin de garantizar un producto final de gran calidad, fiable y seguro. El equipo humano de Can Cuyás, por su parte, cuenta con conocimientos especializados y se ocupa de aconsejar al cliente para obtener la mejor solución en cada caso.

Es una compañía fabricante que se ha posicionado como líder en el sector en la provincia de Barcelona, como principal suministrador de productos de aluminio, lo que le otorga un papel imprescindible en el mercado. Además, se trata de una de las empresas fabricantes principales de ventanas que cuenta con la certificación energética homologada.

Confiar en Can Cuyás se convierte en acierto seguro, ya que esta compañía proporciona grandes ventajas en la vivienda, mediante la instalación de cerramientos de gran calidad y de muchos otros productos de aluminio y de PVC. Son opciones muy resistentes, de fácil mantenimiento y además muy duraderas, lo que se convierte en una opción perfecta para cualquier vivienda doméstica, pero también para cualquier espacio público de grandes dimensiones, ya que el aluminio también es un material resistente contra los robos, gracias a su gran resistencia a fuertes impactos y, además, proporciona un gran aislamiento térmico y acústico.

En la página web pueden conocerse todos los productos y servicios y también un catálogo de colores, para personalizar el producto elegido contando con todo tipo de opciones y acabados, como los lacados especiales, los anodizados o los lacados en madera.

En la web también puede verse un apartado de noticias, en el que se publican artículos relacionados con el sector, ideas de decoración, beneficios del aluminio, tipos de apertura de puertas y ventanas, etc.

Página web: http://www.aluminioscancuyas.com/

Teléfono: 93 000 91 85

