Pueden interpretarse adecuadamente las palabras que el Cardenal Blázquez dedicaba, hace unos días, a la actual situación de España, marcada por la confusión y algunas inquietudes. El Presidente de la CEE reivindicaba el espíritu de la Transición, que hizo posible la concordia y el emprendimiento de un camino común entre quienes pensaban de manera diferente. El éxito de la Transición, con el fruto de la Constitución, fue motivo de serenidad que no puede ahora ser cuestionado rompiendo el acuerdo con el que fue aprobado en su día. El nuestro, como ha dicho el Cardenal Blázquez, es un momento idóneo para recordar que el caos no debe prevalecer sobre la unidad y que la concordia de todos, dentro de las legítimas diversidades, es un bien inestimable que debemos cuidar como oro en paño.

