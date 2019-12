Los tratamientos más efectivos para prevenir y eliminar las varices El tratamiento mínimamente invasivo puede eliminar o minimizar el aspecto de las venas, además de disminuir los síntomas como el dolor y la fatiga y prevenir complicaciones Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 6 de diciembre de 2019, 09:46 h (CET) Tener arañas vasculares, varices o venas varicosas puede afectar más que a la apariencia externa. Estas venas agrandadas pueden causar molestias, e incluso pueden generar serias complicaciones como coágulos de sangre o llagas abiertas en las piernas.



Las várices y las arañas vasculares son venas dañadas. Se desarrollan cuando las diminutas válvulas unidireccionales dentro de las venas se debilitan. En las venas sanas, estas válvulas empujan la sangre en una dirección: de vuelta al corazón.



Cuando estas válvulas se debilitan, algo de sangre fluye hacia atrás y se acumula en la vena. El exceso de sangre ejerce presión sobre las paredes de la vena, y con la presión continua, las paredes de las venas se debilitan y se abultan. Con el tiempo, aparece una variz o una araña vascular.



Algunas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar varices. La genética entra en juego, y si tus padres o abuelos las tienen, prepárate porque seguramente tú también las tengas. Pero no es la única causa.



Muchas personas desarrollan varices porque están sentados o de pie por períodos largos, la mayoría de los días de la semana. Estas venas también aparecen comúnmente con la edad y durante el embarazo. Las arañas vasculares también pueden ser causadas por la luz solar, cambios hormonales o una lesión.



Los tratamientos más efectivos para las varices El tratamiento mínimamente invasivo puede eliminar o minimizar el aspecto de las venas, además de disminuir los síntomas como el dolor y la fatiga y prevenir complicaciones.



Las opciones de tratamiento van desde el autocuidado hasta la cirugía menor. Los consejos para el cuidado personal pueden ayudar a prevenir nuevas varices y arañas vasculares, pero no pueden deshacerse de las ya existentes. Los dermatólogos de my-dermacenter.es recomiendan algunas acciones para mejorar la circulación sanguínea, como elevar las piernas, levantarse y caminar cada 30 minutos, la aplicación de una crema para varices, o evitar remojarse en agua caliente por largos períodos de tiempo.



Otro tratamiento popular son las medias de compresión, unas medias que aplican una presión constante para ayudar a mover la sangre de vuelta al corazón, disminuir la hinchazón en la parte inferior de las piernas y reducir el riesgo de que se forme un coágulo de sangre. Sin embargo, las varices todavía serán visibles.



La escleroterapia es uno de los métodos más efectivos para eliminar las varices de las piernas. Con los años, los dermatólogos han mejorado la técnica para hacerla más segura y dar mejores resultados a los pacientes. Hoy en día, los dermatólogos lo usan para tratar arañas vasculares y pequeñas venas varicosas.



¿Cómo funciona? El dermatólogo inyecta una sustancia química en la araña o variz que irrita la pared de la vena. Esto hace que las paredes de la vena se peguen, de manera que la sangre ya no puede fluir a través de ella, lo que mejora la circulación en la pierna y reduce la hinchazón.



Después del procedimiento, hay que llevar medias de compresión y el médico dictará unas recomendaciones de ejercicio para evitar los posibles efectos secundarios. Generalmente, las arañas vasculares desaparecen en 3-6 semanas, y las venas varicosas en 4 meses.



También está el tratamiento con láser, donde el dermatólogo dirige la luz láser hacia la vena para tratar las paredes sin dañar la piel. Las pequeñas arañas vasculares pueden desaparecer inmediatamente después del tratamiento, aunque las más grandes y las venas varicosas se oscurecerán y probablemente serán visibles de 1 a 3 meses antes de que desaparezcan. Es posible que sean necesarias tres o más sesiones para eliminar todas las varices.



La recuperación es mínima, y se puede volver a la vida normal al día siguiente. Será necesario el uso de medias de compresión durante un periodo de tiempo corto, y proteger la zona del sol de 3 a 4 semanas. Esto ayudará a prevenir el desarrollo de manchas oscuras. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Roche ha lanzado la primera microbomba de insulina sin cables Pensada y diseñada para mejorar la calidad de vida de los pacientes La vitamina D parece jugar un papel clave en la fertilidad tanto del hombre como de la mujer En España, entre un 15% y un 20% de las parejas en edad reproductiva tienen dificultades para tener hijos Pedro Alonso apuesta por el programa de la OMS de vacunación frente a la malaria en África El objetivo, avanzar hacia su eliminación Se pone en marcha el portal TAVISPAIN La estenosis de la válvula aórtica, o «estenosis aórtica», se produce cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha Las formas más efectivas de tratar la dermatitis atópica ​Las dietas especiales que excluyen ciertos alimentos (dietas de eliminación) han sido efectivas para tratar la piel atópica en algunos niños