Plexus participa en un novedoso proyecto tecnológico que ayudará a personas con enfermedades neurodegenerativas

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 17:38 h (CET) Este proyecto, aún en fase de desarrollo, propone la creación de una plataforma para autogestión de enfermedades neurodegenerativas dirigida a pacientes, cuidadores y profesionales médicos, un entorno, como la telemedicina, desde el que se está trabajando ya para impulsar una gran mejora del control de enfermedades crónicas El proyecto AVECEN (Asistente Virtual para el Envejecimiento Activo de personas con Enfermedades Neurodegenerativas) se presentó el pasado 26 de niviembre en Santiago de Compostela por un consorcio de empresas y centros de investigación. El consorcio AVECEN está formado por las empresas Tecnologías Plexus, Arcade Consultores, Imagames Gamification Services e Insati Innovation, con la colaboración del Citius (Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes) y el INIBIC (Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña).

Este proyecto, aún en fase de desarrollo, propone la creación de una plataforma para autogestión de enfermedades neurodegenerativas dirigida a pacientes, cuidadores y profesionales médicos, un entorno, como la telemedicina, desde el que se está trabajando ya para impulsar una gran mejora del control de enfermedades crónicas. Sus ventajas:

AVECEN incorpora un asistente virtual que monitoriza y evalúa de manera continuada la ejecución de ciertas rutinas clínicas, realizando recomendaciones adaptadas al estado del paciente, y evaluando su comportamiento frecuente o habitual.

AVECEN analiza la evolución de la enfermedad a lo largo del tiempo y valora en qué medida tiene lugar un empeoramiento del estado de salud.

Al mismo tiempo, pretende mejorar la adherencia de los pacientes a las rutinas clínicas, al tratamiento prescrito y, en general, a las buenas prácticas de gestión de la enfermedad, tales como la actividad física, hábitos de vida saludable, evaluaciones psicológicas o cognitivas.

En la jornada participó la Doctora María Jesús Sobrido, especialista en Neurología y enfermedades genéticas. En su participación, la doctora abordó cómo afecta el proceso de digitalización actual a las relaciones paciente/médico. “La tecnología no supone un riesgo en la deshumanización entre médico y paciente. Hay aspectos que se pierden pero ganamos muchas capacidades. La relación que nos ofrece la técnica es complementaria a la relación personal”.

El profesor Manuel Lama Penín abordó desde el punto de vista técnico como la utilización de las más modernas técnicas de minería de datos pueden ayudar tanto a médicos a mejorar sus procesos diagnósticos como a los pacientes en cuanto a la mejora de la calidad de vida.

El presidente de AFAGA, Juan Carlos Rodríguez, explicó cómo la enfermedad del Alzheimer está impactando en la sociedad actual y cuales son sus problemáticas actuales y futuras. “La tecnología nos ayuda a difundir información sobre la enfermedad a pacientes que no la tienen, bien sea por deslocalización o por negación de la enfermedad. Con la tecnología hay que marcar unas reglas de juego y ahí tienen mucha importancia los aspectos éticos. No hay persona en el mundo con Alzheimer que esté mejor atendida que en el sistema público gallego”.

La situación de envejecimiento en España

España, junto a Japón, es uno de los países más envejecidos del mundo y las previsiones de cara a los próximos años es que esta situación se incremente. El uso de las últimas tecnologías en proyectos como AVECEN pueden ayudar a resolver muchos de los problemas asociados a dicho envejecimiento.

Acerca de Tecnologías Plexus

Plexus es una compañía de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) especializada en la prestación de servicios tecnológicos de alto valor añadido Con sede central en Galicia cuenta con 15 oficinas repartidas en todo el territorio español, y otras 3 en Portugal, Frankfurt y UK. Con cerca ya de 1500 trabajadores y con 20 años de vida, es una de las compañías independientes más grandes del país, trabajando para todos los sectores siendo los tres prioritarios el sector salud, con implantaciones en las 17 comunidades autónomas, y en más de 130 hospitales a través de producto propio como Quenda Medic para la gestión de colas, turnos y optimización de recursos, Anblick para el soporte informativo de las pantallas de los centros de salud, etc. El sector banca, turismo y retail son las otras grandes áreas de actuación de esta compañía en pleno proceso de expansión. Dispone de productos propios de I+D+i de implantación de IA, big data o soporte de infraestructuras, entre otros con una presencia técnica en un total de 27 países además de servicios de trabajar transversalmente con tecnologías, disciplinas técnicas y ámbitos de conocimiento: IA, IoT, Movilidad, Data Science, Seguridad, UX, Diseño Visual, QA, Networking, DevOps, Sistemas, Soporte, etc.

Su compromiso con el buen hacer ha sido respaldado por entidades como la Bolsa de Londres, al considerar a Plexus como una de las 1000 empresas europeas más inspiradoras. Han sido galardonados con este distintivo, otorgado tan solo a 75 empresas en España, por cumplir unos estrictos requisitos que les han hecho destacar entre más de 23 millones de PYMES activas en Europa.

