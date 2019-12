La Red de Directores de RRHH ha participado en la Cumbre de la ONU ‘Latino Impact Summit 2019’ Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 17:10 h (CET) El evento celebrado el lunes 2 de diciembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York ha contado con la presencia de José María López, coordinador de la Red de Directores de RRHH y CEO de CEDERED La cuarta edición de la ‘Latino Impact Summit’ ha contado con la presencia de la Red de Directores de RRHH de la mano de su Coordinador y experto en Gestión de Talento, José María López. La invitación recibida para participar se produce coincidiendo con el 45 aniversario de la organización y debido a su enfoque en el desarrollo de las personas y organizaciones con el fin de potenciar su talento.

Asimismo, la participación de José María López no se limitará única y exclusivamente a la participación en la cumbre. También participará en la misma semana en otras reuniones relacionadas con dicha cumbre con el fin de profundizar en colaboraciones y alianzas con algunas entidades también participantes, así como con representantes de la organización del encuentro, Alianza de Impacto Latino, con el fin de poner en marcha proyectos de mutuo interés para América Latina y España.

La ‘Latino Impact Summit’ reúne anualmente a líderes de diferentes sectores de Latinoamérica con el fin de proponer soluciones a los retos que se afrontan como región. Entre las temáticas principales que se han abordado este año para tratar el crecimiento económico se encuentran: educación para el empleo, migración y consecuencias económicas en América Latina, emprendimiento sostenible, el poder de los medios y la data para transformar la región y mujeres liderando la transformación de la región.

Además, el encuentro otorga los Premios de Impacto Latino para reconocer la contribución al desarrollo sostenible de las Américas por parte de diversos líderes de múltiples ámbitos. En esta edición, el premio lo ha recibido el cantante Carlos Vives por el trabajo de su organización “Tras la Perla de América”, que trabaja por el desarrollo responsable, incluyente y sostenible de su ciudad natal, Santa Marta.

En cada edición se pretende dar visibilidad a algún país en concreto y esta edición el país escogido para recibir dicha visibilidad ha sido Colombia. El eslogan escogido ha sido: Colombia un país de oportunidades.

Sobre la Red de Directores de RRHH

La Red es un foro de Directivos de RRHH cuyos objetivos son el intercambio de experiencias profesionales. Además se fomenta la participación de éstos y que puedan colaborar entre ellos.

La Red de Recursos Humanos nace como un movimiento espontáneo fundado en 1974, a través de un grupo de Directores de RRHH. La intención desde en sus inicios es intercambiar experiencias para una mejor formación y realizar una colaboración entre ellos.

20 años después de su nacimiento, y para dar soporte organizativo y de servicios a la Red, se crea CEDERED como entidad que facilita servicios de RRHH y management a empresas y organizaciones, fomentando acciones de intercambio y aprendizaje como la Escuela de Buen Gobierno o el Máster en RRHH 4.0 on line, entre otras.

