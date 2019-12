Estas son las empresas más ZEN de España Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 15:28 h (CET) Ayer tuvo lugar en el espacio CÓMO de Madrid la entrega de los premios El Mundo ZEN Adecco que reconocen a las mejores empresas e iniciativas según siete categorías: mejor proyecto solidario, mejor proyecto emprendedor, espacios creativos e innovadores, fomento de la actividad física y hábitos saludables, atracción, generación y mantenimiento del talento, directivo más ZEN y mejores políticas de flexibilidad y conciliación El Mundo Zen y Adecco, por cuarto año consecutivo, han querido premiar a aquellas empresas y directivos que conciben la gestión empresarial más allá de su cuenta de resultados. Compañías que ven a sus empleados como personas y no como meros trabajadores. Empresas, en definitiva, que desde una triple perspectiva (física, social y emocional) buscan la felicidad de las personas que las conforman como vía para ser más productivas.

La ceremonia de entrega de los galardones se celebró anoche en el espacio CÓMO de Madrid en el que se reunieron más de 160 representantes de las empresas que han optado este año al premio. Jesús Cubero, director de Marketing y Comunicación de Adecco en España, ha sido el encargado de conducir la gala y ha destacado que “desde Adecco, y de la mano de El Mundo ZEN, queremos poner en valor la labor de las compañías que sitúan a sus empleados en el centro de su estrategia y que les ayudan e impulsan en el camino para alcanzar su propósito.”

Un jurado de categoría

En su cuarta edición, los premios El Mundo Zen Adecco han conseguido reunir un número histórico de candidaturas superando las 165 inscripciones provenientes de más de 120 empresas.

Cada una de ellas ha sido analizada y evaluada por un jurado compuesto por diferentes personalidades del ámbito académico, social y empresarial de los RRHH. El listado lo conforman:

- Iker Barricat, director general de Adecco España

- El Doctor Antonio Ríos, médico traumatólogo

- Jesús Cubero, director de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco

- El Padre Ángel, presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz

- Carina Spitzka, fundadora de K Fund VC y presidenta de Adigital

- Juan Fornieles, subdirector de El Mundo

- Iván Martínez, director del área Estilo de Vida de Unidad Editorial

- Enrique Sánchez, presidente del Grupo Adecco en el Sur de Europa

Los ganadores de la cuarta edición

En la gala se han entregado un total de 21 galardones, repartidos en siete categorías y un premio especial, enmarcadas dentro de tres ámbitos: físico (Fomento de la Actividad física y Hábitos Saludables y Espacios más innovadores y creativos), social (Atracción, generación y mantenimiento del Talento, Mejor Proyecto Solidario y Mejor Proyecto Emprendedor) y emocional (Mejores políticas de Flexibilidad y Conciliación de la vida profesional y personal y Directivo más Zen).

Además, este año entre todas las candidaturas presentadas se ha otorgado a AON el premio “Tu Propósito” por haber conseguido aunar los tres aspectos que equilibran su propósito como compañía, con la sociedad y con sus empleados, logrando un balance perfecto de estas tres dimensiones y haciendo de ese propósito el core de su organización.

Estas son las empresas y directivos galardonados en la IV edición de los premios El Mundo ZEN Adecco:

Premio EL MUNDO ‘Zen’ Adecco al fomento de la actividad física y hábitos saludables:

1er Premio a Bankinter por personalizar e individualizar actividades saludables entre sus empleados con la intranet corporativa como eje central del programa.

2º Premio a Ferrovial, gracias a su programa HASAVI que individualiza y enseña prácticas saludables entre sus empleados para que éstas sean mantenidas en el tiempo.

3er Premio a Laboratoires Quinton por ser una empresa farmacéutica dedicada a la creación de productos para la actividad física diseñados por y para sus empleados. Premio EL MUNDO ‘Zen’ Adecco a los espacios creativos e innovadores:

1er Premio a Clínica Universidad de Navarra por poner un hospital en manos del interiorismo contemporáneo, lo que crea un lugar humanizado, que hace olvidar el ‘hecho hospitalario’.

2º Premio a Cuatrecasas por dar más espacio para las zonas comunes y de transición, por disponer de una colección de arte contemporáneo en sus instalaciones y unos edificios rompedores por su arquitectura.

3er Premio a Idai Nature por predicar con el ejemplo de la arquitectura sostenible en la corriente ‘passivehaus’ nórdica. Premio EL MUNDO ‘Zen’ Adecco a la atracción, generación y mantenimiento del talento:

1er Premio a Fundación Mahou San Miguel por invertir en la formación en el sector de la hostelería, consiguiendo excelentes ratios de empleabilidad, así como elevando el nivel de los servicios en este sector y por promover un sistema de FP dual.

2º Premio a 3M por su proyecto para la atracción de talento joven “HereYouGo”: un programa innovador que no sólo busca la retención de talento joven, sino el desarrollo del mismo para integrar en el mercado a jóvenes perfectamente formados y con plenas capacidades para asumir todo tipo de retos.

3er Premio a Universidad Politécnica de Madrid por detectar que hay nichos que no cubre la enseñanza reglamentaria. Por romper dinámicas perniciosas, como la mala imagen del sector inmobiliario, y crear unos estudios que subrayan las oportunidades y necesidades de este sector gracias al programa desarrollado junto a la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid y de España. Premio EL MUNDO ‘Zen’ Adecco al mejor proyecto solidario:

1er Premio a la Fundación la Caixa por afrontar el cuidado de los pacientes en cuidados paliativos desde una óptica distinta: no sólo cuidan al enfermo, también financian a psicólogos y terapeutas para que mimen al resto de la familia, preparándoles para afrontar la pérdida de un ser querido.

2º Premio a la Fundación de Trabajadores eLPOZO Alimentación por haber fidelizado al 95% de su plantilla y porque su proyecto solidario redunde tanto en la empresa como en proyectos externos.

3er Premio a E.M.T. por crear un proyecto orientado a acercar el transporte público a pasajeros con movilidad reducida. Premio EL MUNDO ‘Zen’ Adecco al mejor proyecto emprendedor:

1er Premio a Amadix por su propuesta novedosa en el campo de las ciencias médicas. Por investigar para que los pacientes, a través de un simple análisis, puedan anticiparse y cambiar hábitos que mejoren la lucha contra el cáncer.

2º Premio a Qustodio por apoyar el uso responsable de internet y las pantallas en las familias.

3er Premio a Trucksters por mejorar la vida de los conductores de camiones de larga distancia, facilitándoles la vuelta a casa tras su jornada laboral. Por optimizar la red logística a través de ese uso inteligente de los camiones, evitando viajes adicionales para el retorno de los chóferes. Premio EL MUNDO ‘Zen’ Adecco a las mejores políticas de flexibilidad y conciliación de la vida profesional y personal:

1er Premio a L´Orèal por promover One Life, un programa que engloba numerosas iniciativas para favorecer el equilibrio entre vida personal y profesional. Con iniciativas como el trabajo “en remoto” varios días al mes o el “Reto de las 6”, lanzado varias semanas al año para que ningún empleado salga de la oficina más allá de esa hora. Por una política de reuniones eficaces o por programas como “Bienvenido bebé” para ayudar a los empleados con las gestiones necesarias tras el nacimiento de su hijo o “Bienvenida mamá”, con la reducción del 25% de su jornada laboral durante el primer mes tras el permiso de maternidad, sin reducción alguna en su retribución. Por la implicación de la cúpula directiva en estas políticas y por ser una referencia en términos de teletrabajo e igualdad.

2º Premio a Mapfre por su continuo trabajo durante los últimos años, que le ha llevado a convertirse en una empresa socialmente responsable y por un paquete integral de más de 150 medidas de conciliación que están concebidas para mejorar la calidad en el empleo, para apoyar a la familia del empleado, mejorar la flexibilidad temporal y espacial, favorecer el desarrollo y la competencia profesional de los empleados y promover y favorecer la integración e igualdad de oportunidades de todos ellos.

3er Premio a Room Mate Group por facilitar a sus empleados un incremento de su tiempo libre y una semana adicional de vacaciones con una escasa repercusión en el gasto para la empresa. Premio EL MUNDO ‘Zen’ Adecco al directivo/a más Zen:

En esta edición se ha entregado el premio Directivo Zen ex aequo a dos personas:

Josep Santacreu, consejero delegado de DKV seguros por ser pionero en responsabilidad y emprendimiento social con más de 35 años de actividad en este ámbito, por su fuerte compromiso e implicación en causas sociales de su compañía.

Tomás Lara, director de RRHH en España, Portugal y Norte de África de Faurecia, por su compromiso con el desarrollo del talento y por su apuesta clara por el aprendizaje continuo como única vía de crecimiento personal. Premio especial EL MUNDO ‘Zen’ Adecco “Tu Propósito”:

AON, por haber conseguido aunar los tres aspectos que equilibran su propósito como compañía, con la sociedad y con sus empleados, logrando un balance perfecto de estas tres dimensiones y haciendo de ese propósito el core de su organización.

