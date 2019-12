Rentokil Initial aconseja cómo actuar ante una plaga de termitas Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 15:42 h (CET) Las termitas están consideradas entre las plagas de insectos más demoledoras del mundo No diferencian entre edificios históricos, casas antiguas o nueva edificación, provocando pérdidas anuales de millones de euros.

Barcelona, Pamplona, San Sebastián y Bilbao son las ciudades españolas con el parque de viviendas más envejecido.

En el mundo existen más de 2.000 especies de termitas, aunque en España las más comunes son la subterránea y la de la madera seca.

Cada año más de 4.000 hogares e infinidad de edificios icónicos en toda España sufren el ataque de una plaga de termitas. Son una especieperteneciente a la familia de los isópteros, que pueden vivir a temperaturas que van desde los 4 a los 35 grados y que basan su dieta en la madera y los derivados de la celulosa.

Los expertos las consideran entre las plagas de insectos más invasoras y demoledoras del planeta, ya que una colonia de terminas subterráneas puede contener millones de ejemplares y atacar de forma devastadora suelos, vigas, paneles, escaleras y muebles. Estudios han llegado a demostrar que son capaces de atravesar materiales como plásticos e incluso otros tan duros como el plomo.

Muchas familias españolas sufren estas plagas, por lo que es necesario estar alertaante las evidencias de su existencia. Se debe prestar especial atención a la madera que suena a hueco; a los rodapiés que se rompen a la hora de barrer; a las puertas o ventanas que no cierran bien; a los túneles de barro en zonas oscuras y de poco movimiento y, por último, al fenómeno denominado enjambrazón, que es la salida masiva de termitas aladas entre abril y mayo y que frecuentemente son confundidas con hormigas aladas.

En el exterior de la propiedad hay que tener cuidado con las vallas y cubiertas del jardín, con el almacenamiento de leña, con la vegetación muerta y con las fugas en los sistemas de riego, grifos y fuentes de agua. En nuestro país, las especies más comunes son la subterránea y la termita de la madera seca localizada principalmente en Canarias, si bien ahora mismo las islas están sufriendo un devastador ataque de reticulitermes flavipes. Todas se agrupan en colonias y la organización de la casta se divide fundamentalmente en termita reina y rey; termitas obreras, soldados y reproductoras.

El poder de destrucción de las termitas no conoce límites. Son las responsables de producir importantes daños que no entienden de casas de construcción nueva, aunque su máxima presencia se contabiliza en casas antiguas y edificios históricos, algunos tan relevantes como la Mezquita de Córdoba, la catedral de Barcelona o El Escorial de Madrid.

Otro dato preocupante es el que hace referencia al porcentaje de edad del mercado de viviendas en España. Un reciente estudio de Idealista señala que en nuestro país la antigüedad media de las viviendas -tanto en venta como en alquiler- ronda los 45 años, aunque ese ranking lo encabeza Barcelona de manera indiscutible, con una media de edad de 70 años. En la clasificación le siguen Pamplona con una media de 64 años, San Sebastián con 60 años, Bilbao con 54 años y, por último, Madrid con edificios que rondan los 53 años de antigüedad media.

La prevención como elemento esencial

Los datos del estudio reflejan que el parque inmobiliario español no está lo suficientemente renovado y por esta razón, se hace necesario cada cierto tiempo realizar inspecciones periódicas a la propiedad para intentar detectarlas lo antes posible.

Por esa razón, la multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, Rentokil Initial, ofrece un servicio de Inspección en el que un técnico cualificado revisa de forma exhaustivala propiedad para encontrar evidencias de la presencia de termitas o daños provocados por ellas. En el caso de hallar evidencias de una plaga, los técnicos de Rentokil realizan un informe detallado con el alcance de la infestación detectado, las zonas afectadas, propuestas de tratamiento y presupuesto de actuación cerrado.

Rentokil Initial cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento contra las termitas, habiendo realizado cientos de intervenciones en todo tipo de entornos, cascos históricos urbanos, palacios, museos, monasterios o catedrales.

La metodología utilizada para la eliminación de coloniasde termitas es el “Sentritech”, un contrastado sistema de cebado que garantiza la erradicación total del problema por un periodo mínimo de 5 años.

