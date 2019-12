Los animales son un miembro más de las familias españolas en Navidad Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 15:14 h (CET) Según los datos recopilados por el equipo del portal Wamiz, el 70% de los dueños españoles comprará un regalo especial para su perro esta Navidad. Los españoles también miman a sus gatos, el 69% de los felinos recibirá un presente por parte de su dueño Los animales juegan un papel vital en la vida cotidiana de los humanos. Para demostrarlo, Wamiz, el portal líder en información sobre animales de compañía en Europa, ha realizado un estudio que pone de manifiesto la importancia que se les da a las mascotas en Navidad.

Más de 2.800 dueños de perros y gatos han respondido a un cuestionario realizado en España durante todo el mes de noviembre. Según los datos recopilados, el 70% de los dueños españoles comprará un regalo especial para su perro esta Navidad. Los españoles también miman a sus gatos, el 69% de los felinos recibe un presente por parte de su dueño.

¿Con qué miman los españoles a sus perros y gatos por Navidad?

El equipo de Wamiz preguntó a los españoles que tienen un perro o un gato qué regalarán a sus amigos de cuatro patas en esta Navidad. Según la encuesta, la mitad de los perros y gatos de los españoles recibirán juguetes. Las golosinas o chuches son el segundo regalo preferido de los españoles. En menor medida, se rascarán el bolsillo para comprar accesorios, mantas, cojines para perros y árboles para rascar en el caso de los felinos.

¿Y qué hay de las comidas especiales de Navidad?

Como se ha visto en la encuesta, perros y gatos reciben snacks o huesos como regalos. Además, el 56% de los propietarios españoles tiene en mente preparar una comida especial de Navidad para su amigo de cuatro patas.

¿Cuál es su presupuesto para regalos?

El equipo de Wamiz preguntó a los dueños de gatos y perros españoles cuánto están dispuestos a gastar para hacer un regalo de Navidad a su mascota. Más de la mitad de los dueños gastará entre 10 y 50 euros. Menos del 19% de los españoles gasta menos de 10 euros en el regalo de su peludo. Y aproximadamente un 16% gastará más de 50 euros

¿Los animales son un miembro más de la familia en Navidad?

El equipo de Wamiz ha querido entender cómo los perros y los gatos son considerados dentro de una familia durante las vacaciones de Navidad. Algunas familias tradicionalmente van a misa el día de Navidad o la víspera de Navidad, por lo que el equipo de Wamiz preguntó a los dueños de gatos y perros españoles si les gustaría llevar a sus animales a misa si se les permitiera entrar a la Iglesia. El 51% respondió que sí.

En Nochevieja, se suele elegir entre estas dos opciones mayoritarias: cenar en casa o en el restaurante. Eso sí, los españoles que tienen perro o gato lo tienen claro: 9 de cada 10 dueños celebra la Nochevieja en compañía de su animal.

Regalar un animal por Navidad

Muchos niños le piden a Papá Noel o a los Reyes Magos un perro o un gato cuando escriben la famosa carta. El equipo de Wamiz preguntó a los propietarios españoles si están a favor o en contra de regalar una mascota para Navidad y el 63% confirmó que están en contra de esta práctica. El 22% no quiso opinar, y solo el 13% estuvo a favor. Y es que, cabe destacar que las cifras de animales devueltos a los refugios tras haber sido adoptados o comprados por Navidad son elevadas. Según el informe anual de la Fundación Affinity, las protectoras recogen un animal cada cinco minutos. Un 9% de los abandonos es el resultado de la pérdida de interés por el animal 9% y un 12% se debe a factores económicos.

Pasada la euforia de la Navidad, son muchos los que se dan cuenta que no pueden hacerse responsables de sus mascotas, pierden el interés o se dan cuenta del desembolso que conlleva. Desde el equipo de Wamiz abogan por la tenencia responsable. Un animal no es un juguete.

Sobre Wamiz

Creado en octubre de 2009 por Adrien Magdelaine y Adrien Ducousset, Wamiz es el medio de comunicación número 1 en animales de compañía de Europa con más de 19 millones de visitas al mes. Wamiz.es, la web de consejos e información sobre animales de compañía, llega a España para asesorar a los amantes de los animales y mantenerlos informados de las noticias “más animales”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.