Revisiones claves en la compra de un coche de segunda mano, informa Autos Molière

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 15:02 h (CET) La decisión de compra final de un vehículo de segunda mano debe estar basada en una serie de comprobaciones del estado mecánico y estético del coche Dada las múltiples ventajas que ofrecen los vehículos de ocasión, cada vez son más los usuarios que finalmente apuestan por la opción de compra de coches de segunda mano en Málaga. Actualmente, los concesionarios de segunda mano en Málaga cuentan con amplia variedad de vehículos de ocasión con ofertas tentadoras. Para asegurar que el coche por el que el usuario está interesado se encuentra en perfecto estado, los profesionales en el sector automovilístico recomiendan basar la decisión final de compra en una serie de comprobaciones;

Asegurarse que no existe ningún arañazo o desperfecto a nivel estético (asimetrías en carrocería, faros al mismo nivel, buen estado de las luces el parachoque y los limpia parabrisas).

Abrir el capó, revisar los anclajes de los faros, los puntales delanteros y los soportes de los amortiguadores son otras de las comprobaciones recomendadas.

La limpieza de la mecánica también es clave.

Solicitar al comercial del concesionario si es posible arrancar el vehículo para observar el estado del propulsor (que no traquetee).

Girar la dirección a un extremo y al otro con el motor encendido para comprobar que no existen ruidos extraños, que puedan indicar problemas mecánicos.

No olvidar revisar el maletero: moqueta bien colocada, limpia y en perfecto estado. Además asegurarse de que el hueco de la rueda de repuesto no contenga humedad ni óxido.

Revisar el correcto funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del coche como son las luces o el sistema de apertura de ventanillas y seguros.

Finalmente, asegurarse que todos los papeleos como los de matriculación están en orden y bien cumplimentados.

Generalmente, los concesionarios especializados en la compraventa de coches en Málaga realizan en cada proceso de adquisición de un nuevo vehículo un control exhaustivo de revisión. Cuentan con profesionales en mecánica automovilística que comprueban y reparan todos los fallos mecánicos y estéticos que pueda tener el automóvil para dejarlo en perfecto estado. Al igual ocurre con el historial del vehículo. Es así como verdaderamente se consigue ofrecer un servicio de primera calidad, con coches de segunda mano en estado prácticamente nuevo.

