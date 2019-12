Pawnshop señala que la compraventa de relojes de lujo de segunda mano aumenta notablemente en Navidad Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 12:10 h (CET) La época de Navidad es una de las fechas más importantes en la compraventa de artículos, especialmente los relojes de las marcas más célebres en este sector, sostiene Pawnshop. Los relojes de lujo son una apuesta segura como regalo de Navidad, ya que supone contar con un artículo de primera categoría sin desembolsar una importante cantidad de dinero por él La compraventa de relojes Rolex en Madrid ha experimentado un importante impulso en los últimos años por este motivo y es en Navidad cuando se nota un repunte en los datos de compraventa de estos artículos.

Ventajas para el comprador

Al ser de segunda mano, su precio se reduce considerablemente, por lo que son artículos que se hacen realmente accesibles para cualquier bolsillo.

Otra de las bazas de estos productos es que están considerados como una auténtica inversión, puesto que se estima que incrementa su valor un 3% de forma anual, de ahí que los inversores no dejen de apostar por ellos.

Ventajas para el vendedor

Quien vende o empeña sus relojes cuentan con el aliciente de sacar una suma de dinero realmente considerable por esta operación, para que pueda invertirlo en otros regalos para hacer en esta época festiva.

Además, si la persona que necesita dejar su reloj a disposición de otros interesados acude a una casa de empeños de confianza, lo dejará en las mejores manos, con las garantías y condiciones necesarias para una transacción segura y fiable.

Una casa de empeños con todas las garantías

Se ha demostrado en los últimos años un alto índice de fraudes y estafas a través de la venta directa de artículos anunciados con la marca de firmas de renombre, los cuales han acabado siendo motivo de lamento por parte de las víctimas.

En estos casos, no existe una garantía de autenticidad por parte de un mediador con el instrumental necesario para verificarlo.

Por ello, la mejor opción, sin duda, está en las casas de empeño que cumplen con los requerimientos legales y de confianza respecto al consumidor.

Pawnshop es una de las referencias de Madrid como casa de empeño de todo tipo de artículos, especializados en los relojes de las marcas más célebres del panorama internacional, donde cuentan con expertos cualificados en este sector, además de los equipos más sofisticados para procurar el mejor trato hacia los clientes.

