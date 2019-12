Evitar riesgos para los niños en complejos infantiles, una de las prioridades de Termiser Protecciones Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 11:58 h (CET) En instalaciones por las que transita un gran número de gente en movimiento constante, como es el caso de los gimnasios, complejos deportivos o recintos infantiles, es fundamental contar con las mejores protecciones para evitar cualquier incidente, según apuntan desde Termiser Protecciones Termiser Protecciones ofrece protectores adaptados a cualquier entorno, fabricando siempre estos productos a medida para que se adhieran en las superficies más variadas.

Estos entornos son muy susceptibles de ser protegidos ante cualquier golpe o daño; en este sentido, la adaptabilidad al espacio en el que se colocarán es prioritario, ya que los protectores infantiles deben ser distintos a los que se utilizan en otros recintos, tanto en altura y dimensiones como en espacio exterior.

Planes especiales y personalizados de protección en espacios deportivos e infantiles

Cada recinto en el que se adoptan estas medidas cuenta con un programa de adaptación del entorno, en busca de las mejores prestaciones de seguridad a través de estos productos.

Un equipo de profesionales se encarga de estudiar el terreno, medir la superficie a proteger y determinar desde ahí cuáles son las mejores opciones para cada caso.

Cualquier instalación deportiva o en la que se desempeñe una actividad continua entre sus asistentes requiere estos productos, buscando siempre un ejercicio físico sin impedimentos que puede suponer evitar los alcances contra los elementos que entrañen cierto riesgo del entorno.

Qué elementos se instalan para proteger el entorno

El entorno que requiere protectores en sus instalaciones, ya sea un centro de enseñanza, una guardería, un gimnasio o pistas polideportivas, cada vez optimiza más sus recursos en materia de seguridad.

Los protectores, que pueden ser de columnas, esquinas, accesos o de otros elementos específicos como porterías y canastas, no rompen la estética del ambiente en el que se sitúan, contando con formatos o colores idóneos para estas instalaciones.

Entornos seguros en cualquier actividad

Los productos destinados a la protección ante golpes o alcances no están destinados en exclusiva a recintos deportivos e infantiles: garajes, parkings, centros médicos, aeropuertos, instalaciones náuticas, industrias o logísticas son algunos de los puntos donde más frecuente es la instalación de protectores con garantías de seguridad para quienes se mueven en esos entornos.

Termiser Protecciones es una de las firmas de referencia en la oferta de estos productos adaptados a las especificaciones de cada tipo de recinto donde se puedan instalar.

