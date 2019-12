Dataprius: Un almacenamiento en la Nube desarrollado en España que ya es distribuido por Microsoft Azure Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 10:15 h (CET) Dataprius es la primera aplicación española de este tipo que ya es distribuida desde Microsoft Azure. Es un sistema de almacenamiento en Cloud para empresas. Ofrece una visión diferente en un mercado saturado por soluciones muy parecidas, las de los gigantes de Internet. Proporciona una alternativa a los almacenamientos convencionales como los discos virtuales y los sincronizadores. Es un sistema que permite trabajar con los archivos directamente en la Nube sin tener copias locales y cumpliendo RGPD Para un gigante del Cloud Computing como Microsoft Azure es imprescindible estar al día en todos aquellos desarrollos novedosos que puedan producirse alrededor del mundo. La innovación y los nuevos productos o servicios pueden estar en cualquier parte del mundo más allá de los desarrollos propios.

En esta ocasión, se ha puesto el punto de mira sobre un sistema Cloud desarrollado en España. Una empresa que nació en Málaga y que lleva años mejorando y desarrollando un sistema de almacenamiento en la Nube para empresas y profesionales. Esa empresa es Dataprius.

La apuesta, se realiza sobre un software que aunque poco conocido cuenta con una base muy sólida de clientes en España y América Latina. De hecho, no es la primera vez que grandes empresas del mundo digital ofrecen su apoyo a este proyecto Español, con anterioridad ya lo habían hecho IBM y Oracle.

Ahora Dataprius cuenta con el apoyo de Microsoft Azure, desde sus filiales en Europa, siempre en zona de almacenamiento de datos que cumple las normas europeas de privacidad y protección de datos (RGPD).

En estos momentos el sistema es ya distribuido por Azure desde su Marketplace de aplicaciones para empresas:

Dataprius en Azure Marketplace

Una Nube de almacenamiento cuya demanda no para de crecer

El crecimiento de Dataprius nunca ha sido explosivo tal y como se ve en otros sistemas desarrollados por empresas de los Estados Unidos. En esto, este proyecto muestra una progresión similar a cualquier empresa de la Nube localizada en Europa.

Hay que aclarar que los crecimientos explosivos se producen en empresas tecnológicas fuera de la Unión Europea. El motivo es que reciben inmensas inyecciones de capital de fondos de inversión participados por terceros que tienen gran interés en los datos. En Europa existe el Reglamento General de Protección de datos RGPD, una norma que impone sanciones a cualquier empresa que comercie con los datos de los clientes. La dinámica económica cambia mucho, la inversión en proyectos europeos no atiende a valoraciones de otros ingresos que no sean los generados por las suscripciones de sus clientes.

El crecimiento de este proyecto ha sido sostenido en el tiempo y se sitúa entre el 45% y el 50% trimestral. Actualmente, la demanda se está incrementando sensiblemente en la medida en que las empresas y el público en general toman conciencia de la protección de datos. Las empresas ahora buscan sistemas que garanticen la seguridad y protección de datos de los archivos que almacenan de sus clientes. Este es un nicho de mercado poco transitado en el que la competencia es mínima.

Si a esa demanda, se le suma la sencillez de uso de la plataforma y que está en constante evolución entonces ya se tiene la formúla de Dataprius.

En este contexto, tratándose de un sistema en la Nube orientado a empresas, Azure apuesta e invierte en soluciones que, aunque no son masivas, si aportan un carácter diferencial respecto a lo que ya existe. Hay varias fases, tanto los productos como las empresas que los desarrollan han de demostrar su fiabilidad. En la fase actual ya se han establecido los mecanismos para la coventa del producto.

Ventajas y diferencias de este sistema en la Nube

Si se descarga la versión gratuita, disponible en la web de Dataprius, las diferencias saltan a la vista, no es nada parecido a los populares almacenamientos en la Nube. Esta es una de las impresiones que los propios técnicos de Microsoft experimentaron al conocer la aplicación.

Se trata de una especie de escritorio privado para los miembros de la empresa. Con suma sencillez cualquiera puede manejarse en la aplicación que tiene un diseño muy sencillo e intuitivo.

Permite a las empresas gestionar un árbol de carpetas de capacidad ilimitada y cada usuario solo ve los archivos y carpetas que le son permitidos. Los permisos son gestionados con extrema sencillez.

Dispone de varios mecanismos para evitar borrados o pérdidas de ficheros. Incluso backups automáticos del sistema sin que los usuarios tengan que preocuparse.

No es necesario sincronizar archivos. El sistema permite el trabajo directo con los archivos en la Nube con las propias aplicaciones de siempre.

No produce conflictos de archivo.

Es inmune a virus de tipo Ransomware o Cryptolocker.

Firman los contratos RGPD a todos sus clientes garantizando un almacenamiento en Europa. La tipología de empresas que usan Dataprius en la actualidad

Exceptuando Madrid y Barcelona, dónde grandes empresas usan el sistema, en el resto de España los clientes de Dataprius son Pymes. En el terreno de la Ingeniería, la biotecnología y la automoción Dataprius si cuenta con clientes de gran distribución geográfica que lleva a que se utilice en lugares como Bangladesh o la Patagonía.

En América Latina, son sobre todo grandes empresas. Existe una distribución geográfica al menos curiosa, si se compara México con la región de Andalucía, los usuarios del sistema se encuentran en una proporción de 60 a 1, parece cierto el refrán de que "Nadie es profeta en su tierra".

Se están ya planificando acciones para promover más el sistema en países europeos y de habla inglesa. En esto, la distribución de la plataforma desde Azure juega un importante papel.

En la actualidad Dataprius se encuentra en la versión número 7.0 de su aplicación.

Más de 500 empresas en países de habla hispana trabajan a diario con este software, que usando la Nube, permite reemplazar las tradicionales redes internas para compartir documentos. Actuando como un almacenamiento en Cloud, el sistema facilita el trabajo diario de las empresas, externalizando el almacenamiento en condiciones de seguridad y legalidad.

Un desarrollo español reconocido por Microsoft Azure

Sin subvenciones con dinero público, sin apoyo institucional de ningún tipo, sin campañas masivas de publicidad, este proyecto cuenta con el apoyo y reconocimiento del gigante del Cloud Computing.

En los útimos tiempos se ha asistido a las adquisiciones de proyectos españoles por parte de multinacionales del sector, como ha sido el caso de Bitnami, por el momento Dataprius continúa su actividad sin contemplar esta posibilidad a corto plazo. Consideran que hay un amplio margen de mejora en su servicio que seguirá financiandose por las suscripciones de sus clientes y el apoyo de sus socios, se seguirá reinvirtiendo en el sistema a medida que las empresas apoyan el proyecto con su uso.

https://dataprius.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las mejores ofertas en robots aspiradores del Black Friday, Conga 990, iRobot e5154 y mucho más Mientras que los nuevos modelos y la última tecnología no llegará al mercado hasta el año 2020, todavía es posible encontrar grandes descuentos en estos robots aspiradores que de otra manera podrían ser prohibitivos en cuanto a presupuesto Pilares estructurales del Big Data en la toma de decisiones estratégicas Los 5 desafíos de los RRHH ante la transformación digital La demanda de perfiles comerciales es vital para el sector de las franquicias de servicios empresariales La prevención y tratamiento de diabetes, entre los principales beneficios del té verde, según Punto de Té