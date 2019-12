La prevención y tratamiento de diabetes, entre los principales beneficios del té verde, según Punto de Té Comunicae

miércoles, 4 de diciembre de 2019, 09:58 h (CET) El té verde es una de esas bebidas que cuenta con gran demanda entre la población gracias a las propiedades que se le asocia, entre las que destaca la prevención y el tratamiento de la diabetes, gracias a la regulación de los niveles de azúcar que consigue, sostienen los profesionales de Punto de Té La indicación del té verde para el control de determinadas enfermedades es algo ya muy conocido, especialmente en la tradición y cultura asiática durante muchos siglos.

El té verde es una de las variedades más comunes en el mundo gracias a diversos motivos; uno de ellos, por el que cada vez más personas apuestan por ella, es su contribución para prevenir o tratar los casos de diabetes.

Este fenómeno se logra gracias a que tiene un efecto controlador de los niveles de azúcar en sangre, de forma que los antioxidantes con los que cuenta (polifenoles), los cuales reducen la resistencia a la insulina, un problema frecuente entre los diabéticos tipo 2.

Cuando un organismo está afectado por diabetes, el páncreas, que es el órgano responsable de la segregación de la insulina, tiene dificultad para hacer llegar la insulina a las partes receptoras (como pueden ser el cerebro, el corazón, etc); con un consumo moderado de té verde, sus componentes contribuyen a restablecer esa conexión y a potenciar los recursos del páncreas.

Las proteínas, aminoácidos, vitaminas y otros ingredientes que actúan en su consumo completan los efectos curativos que se le atribuye tras varios estudios.

Siempre que no se prepare acompañado de azúcar o edulcorantes, es un gran aliado para prevenir esta patología.

Beneficios principales del té verde para diabéticos

Entre las ventajas de una ingesta moderada de té verde en las personas con diabetes, especialmente la de tipo 2, se encuentran las siguientes:

Regulación de la glucosa en sangre sin efecto secundario alguno.



Los polifenoles persiguen un metabolismo adecuado del azúcar.



Fomenta la producción de insulina.



Se minimiza la exigencia de medicamentos.



Mejora los procesos digestivos.



Reduce los niveles de estrés.



Fortalece el sistema inmunológico.



Disminuye la hiperglucemia postpandrial.

Estas son algunas de las ventajas que se han constatado del té verde para las personas diabéticas, las cuales se unen a un gran número de beneficios adicionales, como la mejora de los procesos cerebrales, una mejora de combustión de grasas, un incremento de rendimiento físico o la reducción del riesgo de sufrir determinados tipos de cáncer.

